A unas horas de la celebración del clásico nacional entre las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América por la décima jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga MX en el estadio Akron, jugadores de ambos equipos dieron una conferencia de prensa previa al llamado clásico sin colores.

A propósito de los graves incidentes registrados la semana anterior en el estadio La Corregidora, Guillermo Ochoa, portero de las Águilas del América, recordó que en una ocasión sufrió, en compañía de sus seres queridos, un acto de violencia, precisamente en una visita a Querétaro.

"Me ha tocado vivir ese tipo de casos, me tocó justo también en el estadio de Querétaro, después de un partido salir en el auto con mi familia, con mis padres y claro que no fue un momento agradable, golpeaban el auto, los vidrios, el espejo lateral", relató Guillermo Ochoa en la conferencia.

El portero americanista señaló los problemas de violencia en el futbol mexicano no son nuevos y reconoció a las Chivas su decisión de jugar el clásico sin su grupo de animación. "Esto ya venía sucediendo tiempo atrás, no se hablaba de los casos, se hacían mucho de la vista gorda, y lo que se decide ahora, lo que hizo el Club Guadalajara, es lo que deberían hacer todos los equipos".

Conferencia clásico sin colores

El viernes, el día previo a una nueva edición del clásico nacional, Guillermo Ochoa se presentó a esta conferencia con un compañero del América, el defensa paraguayo Bruno Valdez y con dos jugadores de las Chivas del Guadalajara: el mediocampista Isaac Brizuela y el delantero José Juan Macías.