Dentro del seno americanista, en los últimos días tomó relevancia el debate por los festejos de Henry Martín. El atacante de las Águilas del América trata de “honrar” con sus celebraciones a viejos ídolos que tuvo el club. Sin embargo, no a todos les gusta este hecho, sobre todo cuando les toca verlo desde enfrente.

Ese fue el caso de Víctor Guzmán, quien demostró su descontento ante las celebraciones de Henry Martín. El ofensivo de las Chivas dejó ver que a todo el plantel le calentó lo que hizo Henry Martín, por lo que dejó la puerta abierta a una posible respuesta si es que se vuelven a enfrentar durante la Liguilla del Clausura 2023.

"Cada uno decide como festejar, pero no se me hace congruente lo que quiere hacer la liga. Al final de cuentas vives otra cosa dentro del campo y ellos lo hacen porque a lo mejor nunca jugaron futbol. Nos dolió mucho, nos dolió mucho también el festejo, pero bueno, ya vendrán las revanchas y al final de cuentas es lo que más importa, lo más bonito del futbol es que te da revanchas", dijo.

Lo que le dijo

Por su parte, Fernando Ortiz, estratega del América, fue bastante elegante con su respuesta. Ante la declaración de Víctor Guzmán, manifestó que no se merece una respuesta como tal. Al contrario, enfatizó en el hecho de que Henry Martín finalizó como líder de goleo, situación que es la única que le preocupa hasta el momento.

"Yo creo que esa pregunta no merece una contestación mía. Yo estoy feliz de que Henry meta goles, con respecto a lo demás, no me corresponde decir. Yo soy feliz porque Henry salió campeón de goleo y eso es todo", puntualizó.