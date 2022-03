Chivas vs América: Las Águilas llegan con sorpresas al Clásico pues habrían recuperado a dos estrellas

En meses recientes América no sólo ha estado plagado de errores y una mala administración, sino también de las inauditas lesiones, pero al parecer tras la salida de Santiago Solari, la suerte comienza a sonreírle al conjunto de Coapa, pues de cara al Clásico de Clásicos presenciaron un “milagro”, pues de acuerdo a ESPN, en su viaje a Guadalajara contaron con la incorporación de su compañero y estrella de Perú, Pedro Aquino.

Y es que el mediocampista hinca se convirtió en la gran novedad de los azulcremas rumbo a este histórico encuentro, después de que el futbolista dejara de tener actividad desde enero tras sufrir una aparatosa lesión del quinto metatarsiano del pie derecho, del cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, después de que una jugada durante el entrenamiento con la Selección de Perú lo dejara lastimado.

Esto fue mientras era parte de las Eliminatoria de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, situación que ocasionó que el sudamericano fuera baja pues le auguraban un periodo de recuperación de entre dos a tres meses, pero al parecer su evolución ha sido mucho más pronta de lo esperado, ya que en las recientes tres semanas ya había comenzado a tener trabajo en cancha, pero sin aún tener la demanda de partidos de temporada ni siquiera con la Sub-20.

Y es que, de acuerdo a los especialistas, se esperaba a Aquino hasta después de la fecha FIFA de marzo, pues la escuadra azulcrema no quería acelerar su proceso para que la lesión no se agravara, pero al parecer la crisis que se vive actualmente en el Nido le dio el ímpetu necesario al peruano para mejorar cuanto antes, situación que podría ser favorable para los azulcremas, pues si cuenta con su estrella, sería algo que no tiene previsto en su planteamiento Michel Leaño y compañía.

Pero las buenas noticias americanistas no paran ahí, pues también ya se le vio a Diego Valdés trabajando al parejo de sus compañeros por segundo día consecutivo, lo que significaría otra arma letal que estaría lista para que Fernando Ortíz y compañía puedan usarla en el Clásico Nacional, por lo que quedaría atrás la sobrecarga muscular que sufrió y por ello sería parte de la formación 4-4-2, que tiene en mente el interino.