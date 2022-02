En repetidas ocasiones Don Carlos Reinoso, quien no sólo fue un histórico jugador azulcrema sino también un entrenador legendario, pues los llevó a la cumbre de la Liga MX, por ello cada una de sus críticas al América tienen importancia pues es considerado una voz autorizada, ya que conoce a la perfección el interior americanista, y esta vez decidió ponerse de parte del actual timonel, Santiago Solari, pese a que ha sido uno de sus detractores más constantes por su estilo de juego y decisiones en fichajes y transferencias como la de Sebastián Córdova.

Dicha decisión sorprende, ya que Reinoso se ha mostrado muy crítico con el argentino: "Creo que debe seguir firme en el puesto porque salvo estos partidos de inicio de torneo y los de la Liguilla pasada, el América siempre fue un equipo que mantuvo el liderato y eso a todos los americanistas los tenía contentos, tenemos que tomar en cuenta que apenas van tres fechas del presente torneo y creo que Solari se ganó la confianza de la gente del América o por lo menos la de un servidor”, apuntó a ESPN.

Las Águilas se encuentran en un momento muy complicado teniendo a Santiago al frente, ya que al momento el equipo de Coapa sigue arrastrando una racha negativa pues no han sumado una victoria contundente desde la pasada Liguilla, algo que sin duda no sólo preocupa a la directiva azulcrema, sino también a sus fans, ante esto Reinoso sólo pide que se tenga paciencia también a los refuerzos para que todo comience a tomar forma.

"Es una realidad que nadie del América anduvo bien en el partido contra San Luis, pero es apenas el inicio, creo que a los técnicos se les tiene que evaluar con otros argumentos. Santiago ya tuvo un año increíble en cuanto a puntos, América fue el mejor y por eso merece toda la confianza y toda la fe de los americanistas. La gente tiene que entender que los refuerzos que llegaron van a servir muchísimo y darse cuenta que todos los rivales le juegan finales al América”.

Pero esto no evitó que Reinoso fuera crítico con el nuevo estilo que tiene la Liga MX para dar pases a la Liguilla, por lo que no ve que el drama hacia el América deba de continuar ya que pasará sí o sí: "América debe clasificar del uno al cuatro de la tabla, pero aquí en México clasifican 12, lo cual es una grosería que 12 equipos de 18 clasifiquen a la liguilla. Entonces América no tendrá ningún problema para clasificar o para estar dentro de los ocho primeros, me parece que se están prendiendo las alarmas mucho antes de tiempo”.