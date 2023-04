El próximo sábado se vuelve vivir una nueva edición del Clásico Joven cuando América y Cruz Azul se enfrenten por la Jornada 15 del Clausura 2023 de la Liga MX. Por otra parte, a días para el encuentro, Luis Malagón habló con Bolavip y analizó el partido que vivirán en el Estadio Azteca.

La goleada que las Águilas le propinaron al conjunto de la noria todavía resuena debido a que fue por 7-1. Esto afianzó a Fernando Ortiz como entrenador Azulcrema, mientras que esto derivó en la inmediata salida de Diego Aguirre del banquillo del equipo celeste.

Por otra parte, a pocos días para que se lleve adelante una nueva edición del Clásico Joven, Luis Malagón dialogó con Bolavip para analizar el encuentro frente a Cruz Azul. “Es un gran rival (Cruz Azul), es uno de los equipos grandes de nuestro país. Siempre lo he dicho: cada semana nosotros jugamos mucho, los rivales nos juegan a morir. Será un gran partido, siempre respetando al rival, pero nosotros tratamos de en la cancha imponer, establecer lo que el profe nos ordena”, comentó el portero de América.

Y agregó: “Va a ser un gran reto, un lindo momento. Yo creo que el estadio va a estar lleno, eso también va a ser un motivante y primeramente Dios esperemos que las cosas salgan bien para que nos podamos mantener en la parte alta”. Cabe recordar que el partido se llevará adelante el próximo sábado a las 21:00 del Centro de México.

Luis Malagón afirma que respeta a Guillermo Ochoa

Por otra parte, el portero de América fue consultado sobre el nuevo ciclo mundialista y marcó que respeta el lugar que tiene Memo Ochoa. “Es una oportunidad muy linda, siempre me he sentido bendecido por las oportunidades que se me han dado cuando me ha tocado ir con la Selección mayor. Es un nuevo ciclo, una nueva oportunidad donde todo mundo busca un cambio, pero si Memo (Ochoa) está así hay que respetar”, expresó Luis Malagón.