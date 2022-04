El Clausura 2022 de la Liga MX tiene al Club América en el último lugar de la tabla, luego de cuajar uno de los peores inicios en toda su historia, con apenas una victoria en diez partidos disputados. De momento, se supo que Fernando Ortiz continuará como entrenador interino hasta que finalice el certamen y llegue un reemplazo oficial de Santiago Solari.

Una vez finalizado el torneo, el nombre de Nicolás Larcamón aparece como uno de los grandes candidatos. El entrenador argentino realiza un gran trabajo en un equipo de bajo presupuesto como lo es Club Puebla. Se trata del equipo sensación en la Liga MX, por lo que hasta se habla también de un interés por parte de Chivas.

Sin embargo, hay un ex América que no estaría de acuerdo con la llegada de Nicolás Larcamón a Coapa. Adrián Chávez, arquero del club en los 80 y 90, expresó: “Sería un error que lo nombren, porque pasaría lo mismo que con Solari. No es lo mismo dirigir al Puebla, que es un equipo que lo puede dirigir gente como él, gente joven, con el debido respeto”.

En diálogo con Récord, Chávez explicó su postura acerca de la posible llegada de Larcamón: “Este equipo no tiene presión, no tiene a la prensa, no tiene a la gente, no tiene a todo el mundo encima de él. El América es otra cosa, los que hemos estado aquí sabemos lo que es el América y no cualquiera lo puede dirigir".

Harán todo lo posible

Mientras el Clausura 2022 sigue su rumbo con Puebla como uno de los anfitriones, el Club América analiza quién reemplazará a Santiago Solari. Según informaron en Mediotiempo, las Águilas harán “todo lo económicamente posible” para contratar a Nicolás Larcamón; esto es, abonar la cláusula de rescisión y garantizarle un sueldo muy superior al que percibe hoy en día.