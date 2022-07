Cuando parecía que las cosas no le estaban saliendo como las tenía planeadas, el guardameta mexicano nacido en los Estados Unidos, David Ochoa, estaría viendo la luz al final del túnel. Y es que en semanas recientes se dio a conocer que el arquero había dejado de ser considerado por el Real Salt Lake de la Major League Soccer, denuncia que el propio cancerbero dio a conocer al no entender las decisiones del cuerpo técnico de mandarlo a la banca.

Pero al parecer esto no durará mucho, pues se ha revelado que le han salido algunas “novias” al jugador que lo llevarían a migrar próximamente a otro balompié. De acuerdo a Información de Tom Bogert, especialista de la MLS para The Guardian Sport, reveló que el mexicoestadounidense interesa y mucho al Barcelona, las Águilas del América, los Xolos de Tijuana, el Atlético San Luis, Mónaco, así como al Manchester United.

Con tan sólo 21 años de edad, Ochoa se ha convertido en una promesa latente en el balompié estadounidense, por lo que realmente no es una novedad que lo estén buscando diversas escuadras, además de que se encuentra entre la lista de pendientes que tiene el entrenador de la Selección mexicana Gerardo “Tata” Martino, pues David está en la lista previa a definir si asistirá a la Copa del Mundo de Qatar sí o no.

Hace tan sólo dos semanas, a través de redes sociales, Ochoa se manifestó respecto a su ausencia en el Real Salt Lake; “Para aquellos de ustedes que preguntan… sí, todavía soy un jugador de RSL. Simplemente no se me permite entrenar con el equipo… y no puedo irme”, indicó el futbolista a través de redes sociales. Se desconoce hasta el momento las verdaderas razones por las que está pasando esta situación, pero medios mexicanos aseguran que sería por no elegir portar los colores de Estados Unidos y sí los de México, la buena noticia es que acaba su contrato a finales de este año y podría marcharse gratis, lo que sería benéfico para cualquier combinado.