Han pasado solamente nueve partidos desde que Oscar Jiménez asumió como portero titular de las Águilas del América y ya está sometido a intensas críticas tanto de los aficionados del equipo azulcrema como de la prensa por los errores que le han costado puntos al equipo en este torneo Clausura 2023.

Adrián Chávez, histórico portero que jugó para el América entre 1986 y 1996, ha sacado la cara por Oscar Jiménez ante las duras críticas que ha recibido, especialmente por los dos goles de larga distancia que recibió del uruguayo Brian Lozano en el partido contra los Zorros del Atlas. El exportero recordó que el América tiene "un plantel de jugadores en donde todos ganan o todos pierden, aquí la situación fue que fueron dos golazos que hay que aplaudirlos, porque errores no fueron, no se le pasó por abajo, no vi ningún error de Oscar".

Respecto a los comentarios negativos que aficionados del América han lanzado contra Oscar Jiménez, Adrián Chávez comentó que "son muy injustos, porque Oscar el poco trabajo que ha tenido, me refiero a los cinco o seis años que ha estado en el club lo ha hecho muy bien, fenomenal, y son los mismos americanistas los que lo están queriéndolo tirar y eso no es justo".

En entrevista para el diario As con el periodista Edgardo Avelar, Adrián Chávez enfatizó que "me molesta mucho que los mismos americanistas que hace tres meses atrás pedían que a Oscar Jiménez le dieran la oportunidad, son ahora los que están exigiendo que lo saquen y que traigan a otro, la verdad que es inexplicable, porque Oscar, por los goles que le anotan no ha cometido errores graves que le cuesten derrotas al equipo, están en buena posición, claro que hay que exigirle más al equipo porque es el mejor de México".

Exigirle sin cargarle la mano a Oscar Jiménez

Adrián Chávez consideró que a sus 34 años de edad Oscar Jiménez "es un portero de experiencia y aunque no ha jugado mucho, cuando lo ha hecho lo hizo bien y él sabe perfectamente donde está parado, en la portería más vista, más exigida y estoy seguro y puedo firmar que saldrá adelante, porque es un muy buen portero. Nadie más que él sabe que está en el equipo más grande y hay que exigirle, pero no hay que cargarle la mano a Oscar".