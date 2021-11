Jordan Silva ha vivido un vuelco radical a su situación como jugador de América. Y es que pasó de no ser considerado recurrentemente y tener ganas de participar con el equipo Sub-20, a cerrar como titular el torneo Grita México Apertura 2021 con sensaciones de que tiene lo necesario para pelear de lleno por un lugar como titular.

El central americanista aún asimila el buen momento que vive y aunque sabe que la competencia no es sencilla, se siente con la confianza y con las ganas de demostrar que puede ser tomado en cuenta por Santiago Solari. Mientras tanto, se ha vuelto a sentir futbolista con sus más recientes presentaciones, tal como dijo a Bolavip México.

“Es difícil, todavía trato de asimilar la situación. Creo que muchas personas no saben, pero yo días antes, tal vez semanas, había pedido a Solari que me diera oportunidad de jugar en la Sub-20 para volverme a sentir jugador porque era difícil estar en la banca, tanto tiempo estar ahí, ya venía de ese proceso con Cruz Azul, entonces quería tener minutos, tomar ritmo de partido y pasó todo esto, las lesiones, entrar de cambio. Uno trabaja por eso, yo vine a eso, tenía en mente cuando me hablaron que la competencia iba a ser muy difícil porque hablamos de tres centrales (Valdez, Águilera y Cáceres) con mucha experiencia y jerarquía; tenía que venir a trabajar, remar contracorriente, pero me gusta trabajar, desde que tenía conciencia de que quería ser jugador sabía que nada me iba a llegar gratis ni regalado y tenía que estar preparado. También el tipo de trabajo y los entrenamientos que el Míster pone ayudan a tener la confianza para cuando seas requerido tener buenos números”, relató.

Dentro de todo, no fue sencillo para Silva meterse de lleno a la competencia, más aún si se considera que la titularidad que recibió fue ante equipos con planteles del calibre de Tigres, Cruz Azul y Monterrey; sin embargo, Jordan fue desde las bases, no se complicó y ya con la calma de su lado, creció en su juego.

“Primero, el trabajo en la semana. Tienes que estar al parejo de tus compañeros, sabes que el ritmo de partido es diferente, pero en la semana tienes que estar comprometido con lo que haces. Cuando supe que iba a jugar lo primero que vino a mi cabeza fue no complicarme. Sé jugar futbol, hacer lo sencillo, después conforme avanzan los partidos sientes la confianza de salir jugando, tener ese feeling de las jugadas. Trataba de no complicarme, simplemente ser defensa, sacar todo y después vemos que pasa”, comentó.

LA CUALIDAD DE NO RENDIRSE

Cuando Jordan Silva supo que llegaría a América, se hizo a la idea de que muy difícilmente tendría oportunidades, pero con el correr del tiempo esa mentalidad cambió, por lo que se dispuso a no pasar desapercibido en el club y luchar por una oportunidad, misma que se ha dado en medio de lesiones y suspensiones, pero que él ha sabido aprovechar.

“Es muy complejo. Creí que en Tijuana había hecho un torneo aceptable después de que no venía jugando en Cruz Azul y después venir a América a sabiendas de que no iba a jugar, es la realidad, venía a cubrir un espacio, pero tampoco me iba a achicar ante eso, no iba a pasar desapercibido o venir a ver que pasa, no era lo correcto ni lo que requiere el club. Vine a lo que me trajeron, a tratar de ganarme un puesto. Platicaba mucho con mis papás y mi esposa, a veces la desesperación llega, pasan los partidos, las jornadas, a veces pasaban los amistosos y ahí también entraba de cambio. Todas esas cosas hacen que pierdas un poco la confianza, pero estar en un club como este te exige más, te exige tener otra mentalidad, estar a punto en los entrenamientos para cuando seas requerido, eso es lo que me he planteado. No sé si estoy para ser titular, vine y trabajé para empezar de cero aquí y es lo que estoy logrando, poder irme ganando un terreno poco a poco”, confesó.

Finalmente, Silva reconoció que en los últimos partidos liberó presión, ya juega sin la misma carga encima suyo y los fantasmas se fueron.

“La verdad me he sentido muy bien. Después de Tigres saqué toda la presión que tenía desde que llegué. Si bien el torneo pasado tuve algunos partidos, pero no de jerarquía como estos, con equipos tan completos como contra los que he terminado jugando. Me quité muchas cargas, mucha presión, muchos fantasmas que tenía y eso me va a ayudar para pelear un puesto en la Liguilla si es que se me requiere”, sentenció.