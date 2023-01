El director técnico de las Águilas lamentó no haber mostrado la contundencia del torneo anterior.

Las Águilas del América con su poderosa nómina desperdicieron varias oportunidades de gol y no pudieron vencer a los modestos Gallos Blancos del Querétaro en su partido correspondiente a la primera jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX jugado en la cancha del estadio Azteca.

Recién salido de los Pumas de la Universidad Nacional y de regreso a los Gallos Blancos del Querétaro el portero Gil Alcalá se lució en la portería e impidió que los delanteros de las Águilas del América pudieran marcar gol. El director técnico azulcrema Fernando Tano Ortiz salió a explicar el resultado.

"Creo que casi todo el segundo tiempo era un ataque contra defensa y al no encontrar las posiciones que buscamos normalmente no entendimos que era por afuera. No fuimos tan claros y pasa por ahí. Sabemos que los rivales vienen a encerrarse al Azteca y nosotros debemos de tener la sabiduría para saber jugarles", comentó Fernando Tano Ortiz.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Fernando Tano Ortiz lamentó que no se pudiera ver al América del torneo Apertura 2022: “Obviamente que a todos nos gustaría ver el equipo que estamos acostumbrados. Lo importante es que las ideas están claras y buscan por todos lados. Las ganas de querer sacar el partido siempre estuvieron".

El debut de Israel Reyes con América

En este partido entre las Águilas del América contra los Gallos Blancos del Querétaro hizo su debut oficial el refuerzo Israel Reyes que jugó como lateral derecho y no como defensa central. "Isra es un joven y donde el técnico disponga su trabajo va a jugar, eso habla bien de él", apuntó Fernando Tano Ortiz.