Rayo Vallecano y Real Madrid se enfrentan este sábado 14 de diciembre desde las 14:00 hs (CDMX) por la jornada 17 de LaLiga de España. El Merengue llega a este cotejo con la chance de subirse a la cima en solitario, pero para ello tendrá que salir victorioso de Vallecas, un escenario que lo ha complicado en más de una oportunidad.

Precisamente en las filas del equipo local está James Rodríguez, quien fuera elegido como el mejor jugador de la Copa América 2024 y quien tiene un fructífero paso por Real Madrid, equipo al que llegó luego de brillar en el Mundial de Brasil 2014. No obstante, para sorpresa de los aficionados, el colombiano no aparece ni siquiera en el banco de suplentes.

¿Por qué no juega James Rodríguez en Rayo Vallecano vs. Real Madrid?

James Rodríguez no juega en Rayo Vallecano vs. Real Madrid por la jornada 17 de LaLiga de España 2024/25 por una decisión táctica de Íñigo Pérez, entrenador del club de Vallecas. Pese a haber llegado al conjunto español después de haber sido el MVP de la Copa América 2024, el centrocampista cafetero no entra en la consideración del estratega del equipo local.

Para tomar dimensión, la última vez que James fue titular por LaLiga de España fue el 28 de septiembre, en el empate 1-1 con Leganés. Sobre esta situación se crearon un sinfín de teorías que decían que Rodríguez no se entrenaba bien o que no tenía buena relación con sus compañeros en los vestidores. Sin embargo, el propio jugador se encargó de hablar al respecto en una reciente entrevista con el diario Marca.

James Rodríguez no entra en los planes de Íñigo Pérez (GETTY IMAGES)

“Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no… no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo”, contestó cuando le preguntaron por qué no juega en Rayo. Y completó: “Son gustos y quizá hay entrenadores que juegan de una manera y tú no entras en el esquema de ellos. Y eso es totalmente respetable“.

