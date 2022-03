El América ha dejado de generar expectativas de cara a una posible clasificación, cuando menos al repechaje del torneo Clausura 2022 de la Liga MX por su ubicación en la tabla, sin embargo, el mediocampista chileno Diego Valdés quiere recuperar su primer torneo con las Águilas buscando una reacción a partir del juego contra Toluca.

Por otra parte, los nombres de prospectos a director técnico del América para el próximo torneo Apertura 2022 siguen lanzándose a la mesa, y así como proponen a Hugo Sánchez también se oponen a la llegada de Ricado La Volpe, quien ya estuvo en el América y llegó a la final del torneo Apertura 2016.

Adrián Chávez se opone a la llegada de Ricardo La Volpe

Tras la destitución de Santiago Solari, el América quedó bajo el interinato de Fernando Ortiz. Mientras se espera una resolución sobre el próximo entrenador, el exportero de las Águilas, Adrián Chávez, comentó que dejaría de ser aficinado del equipo azulcrema si deciden poner a Ricardo La Volpe, a quien considera un fracasado por la poca cantidad de títulos que ha ganado.

“Ya quieren poner hasta a La Volpe, si lo ponen yo creo que ya no le voy al América, no puede ser, pero también es entendible que cada quien quiera hacer su trabajo y estar en el equipo más grande de México, pero tiene que ser alguien de casa, esa es la solución y hablemos muchos que podemos hacerlo sin ningún problema y sin un presupuesto tan alto como el que se maneja actualmente", declaró Adrián Chávez al Diario Récord y recalcó que La Volpe "es un técnico que ha tenido fracaso tras fracaso. Un campeonato que tuvo en el '92, de eso ha vivido toda su vida y que el 'Lavolpismo' y 'blabla'. Quieres jugar bonito y no ser campeón, pues no".

Diego Valdés aspira a clasificar al repechaje

Una de los fichajes que mas expectativas generó para el torneo Clausura 2022 de la Liga MX fue la incorporación del mediocampista chileno Diego Valdés a las Águilas del América, sin embargo la experiencia para el jugador andino y para los aficionados ha sido muy complicada de llevar.

A pesar de la caída del América hasta el fondo de la clasificación, Diego Valdés no pierde el optimismo. "No me imaginaba esto, es un reto muy positivo para mí. Esto es futbol, a veces se pasan por estas cosas, me ha tocado vivirlo en otros equipos. Me queda trabajar, mis compañeros también lo hacen, lo vivimos en el día a día. Sabemos que se puede salir de esta. "Sabemos que no estamos bien, no se están dando los resultados, una victoria en el transcurso del torneo es muy complicado, los que veníamos llegando veníamos con otras ilusiones, pero esto es futbol y sabemos que debemos de seguir trabajando, tenemos que seguir porque todavía queda campeonato y podemos meternos al repechaje".