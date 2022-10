Impulsadas por el liderato que lograron en la fase regular, las Águilas del América retomarán su vuelo en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX esta semana cuando enfrenten a la Franja del Puebla en su eliminatoria de Cuartos de Final que se abrirá el miércoles en el estadio Cuauhtémoc y se cerrará el sábado en el estadio Azteca.

Para el director técnico azulcrema, el argentino Fernando Ortiz esta será su segunda liguilla, en la anterior se quedó en semifinales ante los Tuzos del Pachuca del director técnico uruguayo Guillermo Almada; el Tano cuenta con cuadro completo para este partido contra el Puebla.

Sin preocupaciones por la inactividad y la cancha

Si bien el Puebla tuvo actividad el fin de semana anterior al eliminar al Guadalajara en la ronda de Repechaje del torneo Apertura 2022, en el entorno americanista hay duda si la falta de actividad repercutirá en la eliminatoria contra la Franja, al respecto Fernando Ortiz, el director técnico de las Águilas del América apuntó que "a mí en lo particular no me afecta y le digo a los jugadores que no nos tiene que afectar. Han pasado 10 días no tres meses sin ritmo". Sobre la cancha del estadio Cuauhtémoc el Tano Ortiz se mostró despreocupado: "no la he pisado, he escuchado comentarios que no está en las mejores condiciones, pero hay que adaptarse. Nosotros a donde fuimos nos hemos adaptado y no veo porque hacer hincapié en algo que estamos preparados. Si está mala, los jugadores sabrán cuando arriesgar y cuando no".

El probable once para enfrentar al Puebla

Este miércoles en la cancha del estadio Cuauhtémoc, las Águilas del América visitarán a la Franja del Puebla en el partido de ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Esta sería la alineación que enviaría el director técnico Fernando Ortiz: Guillermo Ochoa en la portería; una defensa integrada por Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo y Luis Fuentes; Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo estarían en el centro del campo con Alejandro Zendejas y Jonathan Rodríguez los costados; además de Diego Valdés y Henry Martín.