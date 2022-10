Con una contundente y memorable exhibición ante el Puebla, las Águilas del América celebraron de gran manera su aniversario número 106 y aunque parece inminente su clasificación a las Semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el director técnico Fernando Ortiz prefiere ir paso a paso.

Mención especial en este triunfo Henry Martín quien fue reconocido por la Liga MX como el mejor jugador del partido ante el Puebla por los dos goles que marcó con los que se confirmó como el delantero más eficaz de las Águilas del América en este torneo Apertura 2022 y aumentó sus posibilidades de asistir al Mundial Qatar 2022.

La otra asistencia de Ochoa

En la goleada de América a Puebla, Memo Ochoa se anotó una asistencia para el gol del uruguayo Brian Rodríguez. El experimentado guardameta ya había tenido una acción similar, en el Clausura 2005, cuando sacó desde el arco para que el balón le llegara a Claudio López, quien marcó el gol. Aquel año, detalle no menor, las Águilas se consagraron campeón del certamen.

Sin excesos de confianza, del Tano a la afición

Aunque parece que el triunfo de 6-1 que el América logró ante el Puebla en el partido de ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el director técnico de las Águilas Fernando Ortiz envió un mensaje a la afición. "Esto no está finalizado. Es una frase reiterada, pero el sábado tenemos que salir de la misma manera, no hemos logrado nada y no hemos pasado a Semifinales. Estoy feliz de romper ese mito de no tener rodaje de futbol previo a una liguilla y mis jugadores lo están también. El aficionado tiene que saber que debe estar el sábado para apoyar al equipo sin importar el resultado sacado, tienen que saber que no hemos pasado de ronda. El resultado es algo que todo creemos, pero esto es futbol. El sábado que se pueda llegar a pasar, le diremos al aficionado que estamos en Semifinales, todavía no”, dijo el Tano Ortiz en conferencia de prensa. "Quiero agradecer y felicitar por el aniversario. La afición, no voy a esquivar la ilusión que genera el equipo, pero les pido que el sábado estén en el estadio, que compartan con el equipo y apoyen".

Pedro Aquino ofrece su respeto al Puebla

Con los dos goles que marcó en la victoria del América por 6-1 sobre el Puebla en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2022, Henry Martín llegó a 12 en un torneo vital para sus aspiraciones a ser convocado para la selección mexicana que asistirá a la Copa del Mundo Qatar 2022. "Me lo propuse desde el inicio, he hecho bien las cosas, pero tengo que seguir demostrando de qué soy capaz", dijo el delantero al final del partido y sobre la victoria se mostró "muy contento por el resultado, por lo que se hizo, porque demostramos en todo momento que queríamos ganar el partido, tener un marcador muy bueno para nosotros y así ha sido. Aún no está liquidado, no podemos salir pensando en eso, sino que tenemos que salir con la misma intensidad, respetando al rival".