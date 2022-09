Conforme se acerca el inicio de la jornada 15 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, cada vez más espacios se llenan de contenidos para el clásico nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, por lo pronto desde el bando del Rebaño se han escuchado más declaraciones como las de Cristian el Chicote Calderón.

En cuanto al América, aún se escuchan los ecos del vibrante empate ante Santos conseguido con el dramático gol de Federico Viñas. Pero tanto el director técnico Fernando Ortiz como el mediocampista Álvaro Fidalgo señalaron la obligación que tienen de corregir los errores.

El estadio Azteca, lleno hasta las lámparas

Este sábado se llevará la edición número 245 del clásico nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara y se jugará en un estadio Azteca pletórico con más de 80 mil espectadores ocupando el 100 por ciento de las localidades. A 48 horas del silbatazo incial, tanto el Coloso de Santa Úrsula como el club azulcrema anunciaron que los boletos se agotaron.

Federico Viñas presume el espíritu de lucha

A pesar de que en los días previos al torneo Apertura 2022 de la Liga MX, y también en el inicio se manejó la posibilidad de que Federico Viñas saliera del América, el delantero uruguayo se quedó y fue el héroe ante el Santos en el partido pendiente de la quinta jornada al marcar el gol del empate 3-3 en tiempo de compensación. "Esto es América, luchar hasta el final, entregar hasta lo que no tienes porque la afición te alienta hasta el último momento y te obliga a dar un poco más", comentó el atacante charrúa para TUDN y reconoció que "me ha costado un poco el gol, pero tengo la tranquilidad y el apoyo de todos mis compañeros. Tengo que esperar porque en estos momentos Henry (Martín) está en un nivel grandísimo y hay que esperar. Los minutos que me toque intento dejar todo".