Luego de dejar en nueve su racha de victorias consecutivas tras empatar con el Santos, las Águilas del América buscarán extender a 11 su cadena de partidos sin perder el sábado en la cancha del estadio Azteca cuando reciban a las Chivas del Guadalajara en el clásico nacional correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Los dos días previos al clásico nacional tuvieron intercambio de declaraciones. Por parte de las Chivas del Guadalajara se manifestaron jugadores como Cristian el Chicote Calderón, Alexis Vega y Fernando el Nene Beltrán; por las Águilas del América se pronunciaron el director técnico Fernando Ortiz y el exportero Adrián Chávez.

Cuadro de lujo para el clásico nacional

Las Águilas del América jugarán ante las Chivas del Guadalajara una edición más del clásico nacional del futbol mexicano y lo haría con la siguiente formación: Guillermo Ochoa en la portería; una defensa integrada por Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo y Salvador Reyes; el centro del campo volvería a tener a Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo con Alejandro Zendejas y Jonathan Rodríguez por los costados; más Diego Valdés como mediapunta y Henry Martín en el ataque.

Tano Ortiz, o gana el título o deberá irse

A sabiendas de que en el América se les exige ser campeones en cada torneo, Adrián Chávez, quien fuera portero de las Águilas entre 1986 y 1996, lapso en el que ganó dos títulos de liga, consideró que el director técnico Fernando Ortiz deberá irse si no consigue el título del torneo Apertura 2022: "Definitivamente. Es tan drástico el América... con (Antonio) Mohamed, aun siendo campeón se fue, aunque fueron otras cuestiones. A mí me enseñaron; Emilio Diez Barroso nos iba a ver y nos decía 'por calificar no les voy a dar más, los cuartos de final es tanto, semifinal es tanto, la final es tanto'. En el América es obligación calificar y ganar títulos cada año". El exguardameta consideró que los azulcremas llegarán en buen momento a las finales: "tengo confianza de que el equipo agarrará la liguilla en la curva hacia arriba, en la parte física, técnica, mental. Veo difícil que el equipo vaya hacia abajo; lo vemos en el máximo esfuerzo, corren, los que entran lo hacen igual o mejor, una gran banca".