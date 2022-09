Las Águilas del América siguen sus altos vuelos en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y al vencer con un contundente 3-0 al Atlético de San Luis con goles de Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Henry Martín llegaron a ocho triunfos consecutivos por tercera vez en su historia.

Por otra parte en la gestión del equipo, Santiago Baños, como presidente del club, puede presumir de haber concretado a varios jugadores del América al futbol de Europa y comentó sobre la posibilidad de exportar en algún momento a Emilio Lara.

Van por el récord histórico ante Necaxa

Bajo el mando del director técnico argentino Fernando Ortiz, las Águilas del América empataron el récord de ocho triunfos consecutivos junto a los planteles de la temporada 1993-94 y el torneo Invierno 1997 dirigidos por los también argentinos Miguel Ángel López y Jorge Solari, respectivamente. El Tano y sus jugadores podrían establecer un nuevo récord absoluto de nueva victorias al hilo en la jornada 14 del torneo Apertura 2022 contra el Necaxa en el estadio Victoria.

¿Vendería Santiago Baños a Emilio Lara a Europa?

Luego de haber consumado las ventas de Diego Lainez, Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Santiago Naveda al futbol europeo, Santiago Baños, presidente del América, dio su postura sobre una eventual exportación de Emilio Lara. "No hay que perder de vista que tiene 11 partidos en la Liga MX. Le veo condiciones para jugar en Europa, le veo carácter y perfil, y versatilidad de lateral o de central. Si me dices: ‘¿lo quieres vender?’, prefiero que se quede acá jugando, pero hay una parte humana que no puedes negar", dijo el dirigente a Récord.