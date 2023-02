Las Águilas del América continúan su preparación para visitar a los Zorros del Atlas el fin de semana por la novena jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga MX y lo hacen con el impulso de tres victorias consecutivas -cuatro en el torneo- y también por no haber perdido en el estadio Azteca a lo largo de un año.

La racha sin derrota en el estadio Azteca comenzó con un partido que dirigió Santiago Solari, después entró al relevo Fernando Ortiz quien, a pesar de los complicados inicios que ha tenido en los torneos Apertura 2022 y Clausura 2023, tiene estadísticas muy positivas.

Fernando Ortiz y el año invicto en el estadio Azteca

La racha de un año sin perder del América en el estadio Azteca comprende 23 partidos (14 victorias y nueve empates) y comenzó con Santiago Solari (un empate), pero el director técnico Fernando Ortiz ha dirigido 22 de esos juegos (14 victorias y ocho empates). Sobre esta marca, en entrevista para TUDN, el Tano, fiel a su estilo mesurado, dijo: "No sabía. Hay un solo protagonista que son los jugadores. Merecido lo tienen ellos por hacer lo que saben hacer. De ahí en más, felicitarlos a ellos. Impensado y feliz a la vez de poder cumplir ese año. No sé si la palabra es feliz de no haber perdido o contento de lo que uno cree a la hora del trabajo".

Falleció Alejandro Romahn, campeón con América

Una triste noticia ensombreció al Club América: el fallecimiento del exfutbolista Alejandro Romahn, quien perteneció al plantel que quedó campeón de liga en la temporada 1975-76 bajo el mando del director técnico de Raúl Cárdenas y con futbolistas como Carlos Reinoso, Alfredo Tena y Cristóbal Ortega. Alejandro Romahn nació el 16 de marzo de 1949 y jugaba como extremo izquierdo, también militó para Atlético Español, Laguna y Puebla. Aunque su fallecimiento se dio el 19 de febrero de 2023, el América dio sus condocelencias dos días después.