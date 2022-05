En el futbol las cosas cambian rápidamente semana a semana, y ahora el América es uno de los equipos candidatos para llevarse el título, teniendo ahora en puerta una emocionante serie contra el Puebla, un rival que promete exigirlos al máximo.

Las Águilas necesitarán el mejor nivel de cada uno de sus futbolistas. Desde el banquillo una de las piezas que podría ingresar a apoyar al equipo es Miguel Layún, lateral de 33 años que ha perdido mucha continuidad en el Clausura 2022.

El exPorto solo ha disputado nueve partidos durante el torneo y cuatro como titular, participando en 345 minutos al momento. Luis Fuentes por la izquierda y Jorge Sánchez por la derecha se han apropiado las bandas, dejando sin oportunidades a Miguel Arturo.

El futbolista del América charló con los medios en zona mixta, revelando si piensa salir del club por la poca actividad: "¿La última (temporada)? No. Todavía me quedan al menos seis meses de contrato, termina en diciembre, pero siempre comenté que quería volver al club a salir campeón. Desde que me fui al Watford, dije que mi único objetivo era volver y salir campeón".

Igualmente, contó cómo convive con su nueva función en el vestuario: “Para ningún jugador es fácil tener poca participación. El sueño de todo jugador es estar en el terreno de juego, pero eso es lo que yo más rescataría del grupo. Cuando a alguien le ha tocado asumir un rol diferente, lo ha hecho de buena forma, eso es lo que permite que el grupo se termine uniendo más cada fase que pasa", dijo para finalizar.