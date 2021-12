El paso del mexicano, Javier “Chicharito” Hernández, en el conjunto del Real Madrid trajo mucha felicidad a miles de mexicanos, pero hubo uno en especial que agradece que el azteca militara con los merengues, pues le habría cumplido un sueño que tenía, que era la firma de Cristiano Ronaldo en uno de sus jerseys.

Por medio de redes sociales, Miguel Layún, actualmente jugador de las Águilas del América, compartió con sus fans la historia detrás de esta camiseta que habría conseguido en un Mundial de Clubes de la mano nada más y nada menos que del ahora futbolista del Manchester United en 2010.

Layún confesó sentirse contento por esta poderosa razón: "Estoy feliz porque apareció esta camiseta que había perdido desde la mudanza. Ya al fin puedo respirar porque apareció. La historia es de un América contra Real Madrid, el Bicho venía utilizando el número nueve, pero esa pretemporada ya anunciaba su cambio al número siete tan tradicional que le conocemos".

En esta ecuación se preguntarán en donde entra Hernández, pues lo hace en el momento en que ficha con el conjunto blanco, momento en el que el ex lateral de Rayados de Monterrey le solicita que consiga la firma de CR7 para que su valor sea aún más alto: "Mi hermano chicharrón (Chicharito) que me hizo el favor de que me la firmara. Gran regalo de Navidad porque reapareció la camiseta del Bicho", contó en su cuenta de Instagram.