América vive su momento más alto del Apertura 2022, luego de sumar cuatro victorias consecutivas ante Juárez, Pumas, Pachuca y Cruz Azul, logrando golear y gustar en cada una de sus exhibiciones.

El partido perfecto para las Águilas fue ante la Máquina, ganando con un contundente 7-0 y pareciendo que si cierran así, serán un serio candidato para pelear por su título número 14 en la fase final.

En las redes sociales el contenido se viraliza rápidamente, siendo la sensación de este lunes 22 de agosto el video de un aficionado de Chivas pidiendo hacer una protesta masiva por la forma en la que América vapuleó a Cruz Azul y Pumas.

"No se vale que (América) humille a los equipos grandes, lo que hizo es inhumano. Golear y herir de esa manera a la afición Azul. Yo como Chiva pido que no vayan a hacer lo mismo. Que los saquen de la Liga, no se puede tener a un equipo de esa magnitud. Que se ponga con equipos de jerarquía, como son de España. Que le den donde le duele para que vea lo que se siente", comentó el apasionado fanático.

Lógicamente ante una declaración tan polémica se hicieron cualquier cantidad de comentarios para el seguidor. Una de las grandes incógnitas es si se trata de un video para generar interacciones o realmente pensó en esa atrevda propuesta.