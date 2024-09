América perdió de local en la Jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga MX en manos de Puebla y, más allá de la decepcionante caída, un tema que dio que hablar fue la poca asistencia del público. Apenas un 35% del estadio Ciudad de los Deportes fue ocupado.

ver también ¿Fue a evaluar jugadores? Rafael Márquez acudió al partido entre América y Puebla por el Apertura 2024

En ese sentido, uno de los protagonistas del equipo, Luis Ángel Malagón, se animó a opinar sobre el tema de y dejar una reflexión que invita a pensar. El portero, villano en la eliminación en la Leagues Cup por su penal fallado, habló del momento del equipo.

“No sabes qué pasa con cada familia, no sabes si realmente tengan el dinero para ir“, inició. Y completó: “Yo lo he comunicado muchas veces porque lo viví en carne propia en una etapa con mi padre, donde muchas veces no me podía llevar a un partido de futbol por la situación en la que estábamos”.

El jugador realizó una profunda reflexión sobre la situación económica de los aficionados: “Sé cómo está la vida afuera, sólo hay que agradecerle a la gente que va“. “Porque al final del día termina alentando y no sé la vida de cada persona, y soy nadie de por qué sí o por qué no van”, aclaró.

Aún así le mandó un mensaje a toda la afición: “La que no está, en donde está presente, está apoyando. No soy la persona adecuada porque yo lo vivo desde otro entorno“. “A lo mejor la gente trabaja y no le da para ir al estadio, Dios quiera en la parte final cuando el América esté arriba, nos puedan acompañar, que es la etapa linda”, concluyó.

ver también El argelino Adam Ounas, actualmente sin club, fue ofrecido al América

La confianza para que América pueda salir del mal momento

“Es un gran momento para salir adelante. Estamos en racha negativa, pero estamos en sintonía“. “Más que nunca debemos estar fortalecidos y quizá te puedes llevar una pelea en el entorno, pero debes estar más fuerte en vestidor en momentos así”, enfatizó con firmeza.

Publicidad