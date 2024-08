América se encuentra en la búsqueda de sumar un último refuerzo en el mercado de fichajes. Las Águilas poseen la oportunidad de usar la plaza NFM que habilitó la baja de Igor Lichnovsky -sufrió una lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla derecha- aunque no estarían en la búsqueda de un reemplazo en defensa, sino en un elemento ofensivo.

En esa línea, el periodista Fernando Esquivel, de 365Scores, informó que el extremo argelino Adam Ounas, de 27 años, fue ofrecido en las oficinas de la institución capitalina. De acuerdo a estos trascendidos, América se encontraría analizando la posibilidad puesto que el futbolista no posee club actualmente y podría llegar sin tener que desembolsar monto alguno por su ficha.

Adam Ounas se encuentra como agente libre tras finalizar su vínculo con el Lille francés. (Imago)

El ofrecimiento del ex Lille -club con el que jugó hasta julio pasado- y Napoli, entre otros, habría llegado de la mano de los mismos intermediarios que acercaron a Jairo Dilrossun al club azulcrema y a Oussama Idrissi al Pachuca, entre otros fichajes.

De todas formas, también se aclaró que hay hasta seis nombres de extremos bajo la mesa y en análisis para dirimir cuál es la mejor opción para que América coloque sus últimas fichas en el actual mercado de pases.

Los números de Adam Ounas en la temporada 2023-2024

Los últimos registros profesionales de Adam Ounas datan de la temporada 2023-2024, ya que posteriormente finalizó su vínculo contractual con el Lille francés.

Durante la última temporada, el futbolista nacido en Francia pero con nacionalidad argelina disputó 26 partidos y marcó dos goles. Sin embargo, cuatro de esos encuentros los jugó en el equipo B del club galo, que milita en la quinta categoría del futbol de aquel país.

Adam Ounas disputó 26 encuentros y convirtió dos goles en la temporada 2023-2024. (Imago)

Según consignaron los medios franceses, esto tuvo que ver con la finalización y no renovación de su contrato, hecho que no le posibilitó jugar más en el primer equipo. Por ende, para no perder ritmo competitivo, el propio futbolista pidió continuar jugando en el equipo filial de los Mastines, donde incluso convirtió un gol.

Cabe destacar que Adam Ounas militó en el futbol europeo durante casi 10 años, puesto que su debut profesional fue en el 2015 con otro equipo francés: el Girondins de Bourdeaux.