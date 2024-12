Más allá de preparar a los equipos fin de semana a fin de semana, pensando en los diferentes partidos y torneos, otra función clave para los entrenadores es la del manejo de grupo. Sin ese don, difícilmente un equipo se ensamble desde lo humano para poder congeniar en el campo de juego.

ver también Respira Toluca: Santiago Baños, presidente deportivo del América, niega contactos con Alexis Vega

En el camino son muchas las dificultades que pueden aparece, incluso más complejas que lo meramente futbolístico. En el caso de Pablo Guede, en diálogo con Fox Sports Radio, reveló cómo fue disciplinar a Luis Ángel Malagón cuando lo tuvo en Monarcas Morelia.

Y es que el portero debutó en la Liga MX durante el Clausura 2019, tres años después de haber tenido participación destacada en la Copa MX. Sin embargo, en el medio, el hecho de no ser titular generó idas y vueltas con el argentino, generando mucha frustración en el joven arquero.

Publicidad

Publicidad

Pablo Guede ahora será entrenador de Puebla. [Foto IMAGO]

Así lo explicó el estratega: “Me acuerdo, él estaba medio enojado porque venía acelerando y estaba (Sebastián) Sosa, y lo había hecho muy bien en Morelia“. Y agregó: “Cuando yo lo vi, es que el jugador mismo, cuando lo ves entrenar y competir, te vas dando cuenta de que está pidiendo pista”.

Para solucionar las cosas, esto contó Guede: “Lo agarré un día y le dije: ‘Así enojado no me sirves, y quédate tranquilo que vos vas a jugar. Vos sos mi arquero titular’“. “Esperé el momento adecuado, lo puse y después no lo saqué más”, aseveró.

Publicidad

Publicidad

ver también América se podría llevar un jugador de Pachuca que brilló en la Copa Intercontinental 2024

¿Luis Ángel Malagón es el mejor portero de la Liga MX?

Al menos para Guede, no hay dudas: “Hoy es el mejor portero de la Liga MX. Hoy es el mejor portero mexicano”. Y es que en apenas dos años, más allá de ser el guardameta de América y ser convocado a la Selección Mexicana, consiguió seis títulos. Se destacan tres Liga MX y una Copa Oro para el jugador de 27 años.