Aunque, actualmente, 1xBet México no se encuentra ofertando el 1xBet bono sin depósito, te presentamos este artículo para que conozcas de qué se trata este beneficio y todo lo referente a él para que puedas disfrutarlo al máximo cuando se active esta posibilidad en su plataforma.

¿Qué es el bono sin depósito 1xBet?

El bono sin depósito 1xBet es una promoción que brinda este operador a los usuarios que se registran por primera vez en su plataforma oficial. Una vez el apostador diligencie el formulario de inscripción, la casa verifique los datos y se remita el link de activación de la cuenta, el operador otorga una cantidad pequeña de dinero (pesos mexicanos), sin necesidad de una recarga de dinero previa, para que se puedan realizar apuestas ya sea en categorías deportivas o juegos de casino.

Así, el bono sin depósito es una concesión 100% gratuita de la casa 1xBet, que, a pesar de no estar disponible a la fecha para México, se promociona temporalmente con la finalidad de atraer la atención de nuevos usuarios en la web.

Activación del 1xbet bono sin depósito

Para lograr activar el 1xBet bono sin depósito, una vez se abra la posibilidad en la plataforma oficial, el usuario deberá tener en cuenta dos opciones. La primera, es consiguiendo un código promocional, el cual se obtiene en algunas páginas o negocios comerciales que tienen convenio con el operador en México. Este código se introduce desde el formulario de registro, haciendo que se active automáticamente la oportunidad de apostar desde el acceso a la cuenta individual.

La segunda opción es con el registro inicial (sin código de promoción). Aquí, la casa 1xBet al verificar la identidad del usuario, le otorga inmediatamente a la cuenta de él un monto que deberá activar con un clic en la opción disponible desde su perfil.

Como puedes ver las opciones de activación del bono sin depósito 1xBet son demasiadas sencillas. Sin embargo, para este 2024, es importante que estés visitando la página web oficial de este operador para que te enteres cuándo se promociona este beneficio y la manera en cómo puedes activarlo.

¿En qué puede usarse esta bonificación?

El 1xbet bono sin depósito se oferta en saldo de freebets, es decir, con dinero simbólico que sirve para realizar apuestas en las más de 30 categorías deportivas (por ejemplo, en eventos de fútbol o baloncesto), o en los más de 300 juegos de casino disponibles (contando el portafolio variado de slots). No obstante, no se pueden combinar ni hacer apuestas que tengan más de 1 partido. En algunas ocasiones, se requiere que ese evento tenga una cuota mínima de 1.50.

Es importante que tengas en cuenta que este beneficio no puede ser acumulado con otras ofertas, ni puede ser retirado en dinero real y solo es válido para hacer apuestas dentro de la plataforma 1xBet. Además, en caso de que tengas ganancias, éstas serán las únicas que puedas retirar, anulando el saldo del bono cuando haya expirado, cuando se haya agotado o cuando termine la promoción.

¿Qué otros tipos de bonos se ofrecen en 1xBet?

Que actualmente no esté abierta la posibilidad del 1xbet bono sin depósito no significa que el operador no sea atractivo para nuevos usuarios o que no haya oportunidades para apostar, divertirse y sumar unas buenas ganancias. Por eso, te mencionamos algunos de los bonos con los que cuenta hoy en día esta plataforma:

Bono de bienvenida con depósito: Es una oferta para nuevos usuarios que recarguen por primera vez su cuenta. Se multiplica el valor de ese depósito por el 100%, teniendo como máximo una suma de $3.500 MXN. Bono devolución del 30%: Se devuelve a la cuenta del usuario el 30% del depósito realizado con el sistema de pago Jeton Wallet hasta un monto máximo de $901 MXN. Megabono del 250%: El usuario que se registre en esta opción podrá ganar una suma nada despreciable. Lo único que deberá hacer es realizar una apuesta combinada de 4 o más eventos cada uno con cuota mínima de 1.2. Bono de lealtad: 1xBet oferta para sus clientes más fieles una promoción para casino. Se trata de obtener hasta 100 giros gratis y uno del 50% por el décimo depósito para juegos de tragamonedas.

Preguntas frecuentes

¿Existe la posibilidad de recibir notificaciones de nuevos bonos?

Sí, sí existe la posibilidad de suscribirse para que los usuarios puedan conocer cuando la plataforma 1xBet ofrezca nuevas modalidades de bonos, entre ellos el bono sin depósito. Para ello, el apostador deberá ingresar a la opción de “Promo” y buscar la casilla que indica “¿Está esperando los nuevos bonos?”, diligenciar si quiere recibir las noticias vía email o sms y suscribirse.

¿Qué requisito o condición es importante tener en cuenta para el bono sin depósito?

Aunque 1xBet no se encuentra ofreciendo esta promoción para su plataforma en México, la experiencia cuando ha abierto esa posibilidad es que solo es aplicable para nuevos usuarios, que sean mayores de edad, que residan en territorio Azteca y depositar monto mínimo en la cuenta.

¿Hay algún tipo de restricción en el método de pago cuando se retira la ganancia del bono sin depósito?

En este momento no es posible conocer los términos, condiciones y restricciones del bono sin depósito 1xBet, teniendo en cuenta que este operador no cuenta actualmente con esta promoción. Sin embargo, cuando la ha ofrecido, ha impuesto como restricción que no es posible acceder a esta oferta cuando se realizan recargas con criptomonedas o cuando el depósito no cumple con el monto mínimo solicitado.