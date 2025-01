Si hace unos días la Liga MX se revolucionó con la llegada de James Rodríguez, esta semana el movimiento que generó impacto en el futbol mexicano fue la confirmación del fichaje de Sergio Ramos por Rayados, quien necesitaba con urgencia un defensa y convenció a la leyenda del Real Madrid.

Sergio Ramos se encontraba sin equipo desde julio de 2024, fecha en la que quedó libre después de su paso por el Sevilla. Desde ese momento, el español nunca dejó de entrenarse y finalmente Monterrey apostó por el campeón del mundo con España y uno de los históricos del Real Madrid.

Sin embargo, existen ciertas dudas sobre la actualidad de Sergio Ramos porque no juega hace varios meses y porque ya tiene 38 años. En este sentido, Kikín Fonseca fue crítico de la llegada del defensa español a Rayados: “Como aficionado, para el realce de la liga yo no lo traía“.

“Su llegada le quita lugar a un joven y a muchos canteranos que podría tener una oportunidad. Es un tipo de 39 años (cumplirá 39 en marzo), para darle 4 millones de dólares… Pues sí, llega para adornar la liga y para que nos vean más en el mundo”, continuó el ex futbolista en el programa ‘Línea de 4’ de TUDN.

Luego, Kikín Fonseca dijo que Sergio Ramos no va a tener continuidad en Rayados: “Va a jugar 5 partidos. La Liga MX no es un flan”. Ante la consulta de Rafa Puente de que Martín Demichelis no puede poner a un canterano en la situación de Rayados, el ex futbolista le respondió al conductor: “Yo no estoy en el lugar de Demichelis, pero yo no lo traía”.

Por otra parte, Jared Borgetti y Miguel Ángel Briseño hablaron en el programa ‘Futbol Picante’ de los problemas defensivos de Rayados y de Sergio Ramos: “Sergio Ramos está pronto a cumplir 39 años y ya no está en su mejor momento… ¿crees que arreglará la parte defensiva de Monterrey?“, se preguntó el ex futbolista.

Por último, el periodista coincidió con Jared Borgetti: “Si la apuesta de Demichelis es que Sergio Ramos le arregle el problema, es arriesgado. Estás apostando por un tipo que hace 7 meses no juega para que te solucione la defensa“. De esta manera, más allá del nombre y lo que representa Sergio Ramos, el español recibe críticas y está por verse si en el campo logra revertir estos cuestionamientos.