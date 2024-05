10bet ha llegado al mercado mexicano y tiene todo lo necesario para convertirse en una plataforma líder. Se caracteriza por ofrecer una experiencia de juego sobresaliente, formas de pago fáciles y un bono de bienvenida generoso. Si quieres saber cómo abrir una cuenta en 10bet México, no te pierdas la guía que hemos preparado con la información más actualizada.

Sobre 10bet México

Lanzamiento : 2022

: 2022 Divisa : acepta peso mexicano

: acepta peso mexicano Ingreso mínimo : 100 pesos

: 100 pesos Retiro mínimo : 100 pesos

: 100 pesos Promoción de bienvenida : duplica tu primer ingreso hasta $3.000 MXN.

: duplica tu primer ingreso hasta $3.000 MXN. Juegos ofrecidos : más de 750

: más de 750 Regulación : PERMISO SEGOB DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, DGJS/4477/2022, DGJS/4478/2022

: PERMISO SEGOB DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, DGJS/4477/2022, DGJS/4478/2022 Métodos de pago disponibles: Visa, MasterCard, Transferencia Bancaria, Oxxo, SPEI, Todito Cash, CoDI, AstroPay, Mercado Pago, Crypto, MuchBetter.

Cómo abrir una cuenta en 10bet mexico – Paso a paso

Vayamos al tema central que nos ocupa en esta guía: ¿cómo abrir una cuenta en 10bet? Los pasos son sencillos y podrás registrarte en un parpadeo.

Pulsa sobre el enlace y accede a la página principal de 10bet México. Haz clic sobre el recuadro de color verde donde dice “Regístrate” situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Rellena el formulario de registro con tus datos personales, usuario y contraseña. Confirma la creación de la nueva cuenta pulsando sobre “Regístrate”.

Tu registro estará completado y ya podrás comenzar a depositar fondos y jugar en la plataforma de apuestas deportivas y casino online.

Promociones de bienvenida en 10bet México

Ahora que ya sabes cómo abrir una cuenta en 10bet, es hora de que conozcas acerca de su oferta de bienvenida para nuevos clientes de México.

Promoción Descripción Código promocional 10bet Términos y condiciones del bono Bono de bienvenida 10bet Deportes Recibe hasta $3.000 MXN con tu primer depósito BOLAVIP Depósito mínimo: $100 MXN

Cuotas mínimas: +100 (2.00)

Rollover: x3

Vigencia: 30 días Bono de bienvenida 10bet Casino Recibe hasta $3.000 MXN con tu primer depósito BOLAVIP Depósito mínimo: $100 MXN

Rollover: x30

Vigencia: 30 días

Bono de bienvenida 10bet Deportes

El bono por primer depósito 10bet para apuestas en deportes te brinda el 100% del primer ingreso hasta un máximo de $3.000 MXN. Para conseguirlo, esto es lo que debes hacer:

1. Sigue los pasos sobre cómo abrir una cuenta en 10bet y regístrate.

2. En el menú de tu cuenta, pulsa sobre “Depósito”.

3. Introduce el código de bienvenida “BOLAVIP” para beneficiarte de la promoción.

4. Ingresa al menos $100 MXN para activar el bono de bienvenida 10bet deportes.

5. Recibe el saldo del bono en tu cuenta de usuario. Podrás utilizarlo en apuestas deportivas 10bet.

Términos y Condiciones:

Monto mínimo igual o superior a 100 MXN

Vigencia: 30 días

Plazo para activar el bono tras el registro: 7 días

Rollover: 3x el valor del bono más depósito.

Apuestas con momios mínimos de +100 (2.00).

Apuestas de Sistema, apuestas Yanki, apuestas opuestas, apuestas incrementadas, apuestas recuperadas (cash out), apuestas canceladas y apuestas en deportes virtuales están excluidas.

El bono da derecho a una máxima ganancia de hasta 5,000 MXN en efectivo.

Bono de bienvenida 10bet Casino

La sección de casino online te trae un bono de bienvenida 10bet muy similar al bono deportes. Se trata de una gratificación que duplica tu primer depósito hasta 3.000 pesos mexicanos. Conseguir el bono es cuestión de seguir estos pasos:

1. Sigue los pasos sobre cómo abrir una cuenta en 10bet y regístrate.

2. Pincha sobre “Depósito” en el menú de cuenta de usuario.

3. Introduce el código “BOLAVIP” para activar el bono.

4. Ingresa al menos 100 pesos mexicanos.

5. Mira cómo se añade el saldo del bono a tu cuenta. Podrás utilizarlo en juegos de casino 10bet.

Términos y condiciones:

Monto mínimo igual o superior a $100 MXN

Vigencia del bono: 30 días luego de recibido y utilizado por primera vez

Plazo para reclamarlo: 7 días tras el registro.

Rollover: 30 veces el valor del bono más depósito.

Se tendrá en cuenta para el rollover hasta 400 MXN por apuesta colocada.

El bono da derecho a una máxima ganancia de hasta 5,000 MXN en efectivo.

Las apuestas realizadas sobre Slots, Video Bingo y Scratch Cards contribuyen al 100%, Blackjack y Roulette: 5%, Video Poker, Baccarat, y todos los demás juegos no contribuyen.

Apuestas opuestas y apuestas que ocupan más del 75% de la mesa están excluidas.

FAQs

¿Puedo abrir más de una cuenta en 10bet?

No, el operador solo permite registrar una cuenta por motivos de seguridad. Puedes consultar los pasos sobre cómo abrir una cuenta en 10bet en esta guía.

He olvidado mi contraseña, ¿cómo la recupero?

Si tras saber como abrir una cuenta en 10bet has perdido tu contraseña, para reiniciar tu contraseña, basta con que pinches sobre el enlace “Olvidé mi contraseña” y sigas los pasos que te indiquen.

¿Qué es el proceso de validación de la cuenta?

Las casas de apuestas y casinos online están obligados a seguir el protocolo Know Your Client, por lo que te solicitarán que aportes una serie de documentos para verificar tu identidad.

¿Puedo retirar sin validar la cuenta?

No, no es posible retirar fondos si no pasas el proceso de verificación de la cuenta.