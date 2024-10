Opiniones y valoraciones de Novibet México

Las opiniones sobre Novibet son las respuestas a tus preguntas más frecuentes sobre esta casa de apuestas. Conoce las maneras de realizar depósitos, retiros, y en especial, cómo usar la plataforma tanto para apuestas deportivas como para los juegos de casino en vivo.

Opiniones de usuarios sobre Novibet México

Como es normal, las opiniones de los usuarios de las casas de apuestas son variadas y es común encontrar críticas como buenas reseñas de los apostadores.

Por ejemplo, en la tienda de aplicaciones de iOS, y tras más de 1.300 reseñas, la aplicación cuenta con una calificación promedio de 4.6 estrellas de 5.

Esto permite entender que hay una buena cantidad de usuarios satisfechos con los servicios prestados por la operadora, que tiene una gran variedad de ofertas tanto en deportes, juegos de casino, momios, promociones y más.

De esta manera, cuentas con una plataforma robusta para realizar tus apuestas, incluso con la posibilidad de utilizar el streaming y realizar apuestas en vivo según tu preferencia. Ve toda la información necesaria para sacarle el máximo provecho a tus apuestas y aumentar tus ganancias.

De hecho, para lograr maximizar saldos y minimizar las pérdidas, una de las opciones que puedes aprovechar son los bonos de bienvenida y las más de 12 promociones disponibles tanto en la página web como en la app para tu celular.

No solo debes dejarte influenciar tanto por las opiniones de otros usuarios o de los expertos. Para adquirir tus propias Novibet opiniones, utiliza la plataforma y saca tus propias conclusiones sobre esta casa de apuestas presente en México desde 2022.

¿Qué opinan los expertos sobre Novibet?

Entre tanto, las reseñas que los expertos entregan sobre Novibet opiniones generalmente son positivas, y dan parte de tranquilidad a los apostadores sobre la seguridad de apostar en esta operadora.

La mayoría destaca que esta es una plataforma con un alto porcentaje de seguridad, con juegos de calidad ofrecidos en la sección de casino y casino en vivo en la plataforma.

Los más de 30 deportes en la plataforma, con la gran gama de mercados y cuotas competitivas, además de los cientos de juegos de casino, hacen de Novibet una plataforma atractiva para jugar.

Uno de los aspectos que más se destacan en las opiniones de los expertos es la calidad en el servicio de atención al cliente que ofrece Novibet.

Y es que puedes contactar al departamento de servicio al cliente mediante el chat en vivo tanto en web como en app, correo electrónico (support@novibet.mx), vía telefónica (+52 81 4170 2660), o mediante las plataformas de redes sociales como Messenger, Telegram, Viber, Skype.

Puedes contacta también al departamento de servicio al cliente en comunicación con la sección de marketing y de información general.

Comparamos Novibet con otras casas de apuestas

Con esta breve comparación entre algunas de las casas de apuestas disponibles en México, te contamos en nuestras Novibet Opiniones que la operadora es una casa de apuestas competitiva para el mercado mexcano.

En ella, encontrarás ofertas, momios, y otro tipo de promociones que te van a permitir aprovechar y disfrutar de los juegos en línea para apuestas y casino en vivo, incluso para realizar jugadas en juegos electrónicos, eSports y otras competencias virtuales.

Casa de apuestas Bono de bienvenida Mercados Momios Streaming / Apuestas en vivo App Métodos de pago Atención al cliente Novibet Si 4.5 4.5 Si Si 4.5 5.0 1xbet Si 4.5 4.5 Si Si 4.5 4.0 bet365 Si 4.5 4.5 Si Si 4.5 4.0 Codere Si 4.5 4.5 Si Si 4.5 4.5 Betano Si 4.5 4.5 Si Si 4.5 4.5

Mercado de apuestas de Novibet en México

Una de las ventajas entre las casas de apuestas, es la variedad de deportes y mercados disponibles para que los usuarios realicen sus jugadas, normalmente en fútbol, béisbol o baloncesto, presentes en la operadora.

Tomada de novibet.mx

Es por eso que destacamos en estas Novibet opiniones los más de 30 deportes o disciplinas para realizar apuestas en diferentes tipos de jugadas y mercados, ofreciendo una gran variedad opciones para realizar sus jugadas.

Fútbol: Realiza apuestas en mercados de los principales torneos a nivel mundial, como la Champions League, la Europa League o en competiciones locales como la Liga mexicana de fútbol.

En este tipo de competiciones elige entre mercados como el 1 X 2, el total de goles o el marcador correcto, incluso verás ofertas en los mercados asiáticos, tiros de esquina o los goles de jugadores.

No dejes de lado el apartado de ‘Super Momio’ o ‘Momios Mejorados’, en los que verás cuotas mejoradas de eventos deportivos seleccionados.

Baloncesto: Con el inicio de la nueva temporada de la NBA, el baloncesto recuperará su lugar entre uno de los deportes en los que más se apuesta en México.

En estas Novibet opiniones te contamos que hay mercados como el 1 2, el hándicap y el total de puntos, incluso las ‘Apuestas a largo plazo’ o las ofertas de la Copa de la NBA.

Fútbol americano: La oferta de mercados para fútbol americano es amplia. Para la temporada de la NFL en general te ofrece mercados para partidos, momios mejorados, pronósticos a largo plazo, de jugadores y equipos y hasta una ‘Bet request’ que implica una apuesta general.



Respecto a los mercados de cada partido en particular, encuentra mercados como Ganador del partido, Hándicap, Total de puntos, Total de puntos para cada equipo, o los mercados del Medio tiempo y mucho más.

Otros deportes: Son más de 30 deportes los que te ofrece esta ‘bookie’ para que realices tus apuestas deportivas. Incluso, la operadora te ofrece apuestas para otro tipo de eventos, como los eSports y eventos electrónicos.



Incluso, no te sorprendas si encuentras en la plataforma apuestas para eventos de entretenimiento como premios musicales, de cine, incluso de radio y televisión. Puedes probar tu suerte en este tipo de ofertas, que muestran la variedad que te entrega Novibet.

Tomada de novibet.mx

¿Es Novibet Confiable y Seguro?

Novibet es una reconocida casa de apuestas con presencia en varios países, incluso de Hispanoamérica, y cuenta con las licencias requeridas por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para operar en México.

De esta manera podemos decir en las Novibet opiniones que este es un lugar confiable y seguro para depositar, retirar, apostar y jugar en casino y casino en vivo. Esta casa de apuestas sólo puede ser utilizada por personas mayores de edad.

Aprovecha la gran variedad de deportes y mercados que te ofrece la plataforma, consulta una de las tantas opciones de contacto con servicio al cliente si así lo necesitas, y utiliza los bonos de bienvenida para deportes o casino para maximizar tu saldo y potenciar tus ganancias.

Elementos clave de la casa de apuestas que debes conocer

Conocer la plataforma y lo que te ofrece la operadora es fundamental para que lleves con éxito el camino de las apuestas deportivas.

En Novibet opiniones te contamos que puedes optar por bonos de bienvenida y otras promociones disponibles en la operadora, que incluso se actualizan semanalmente.

Encuentra momios competitivos respecto a las demás operadoras disponibles en México y disfruta de las transmisiones en vivo que te ofrece Novibet, incluso podrás disfrutarlo en la app móvil en tu celular.

No dejes de lado las opciones de pago y retiro que te ofrece la casa de apuestas, con una gran cantidad de opciones de contacto con servicio al cliente, que va desde el contacto por correo electrónico, teléfono, chat en vivo o redes sociales.

Bono Novibet y promociones

Crear una cuenta en Novibet y usar la plataforma te permite optar por un bono de bienvenida para deportes o para casino. Recuerda que el bono de bienvenida está disponible para nuevos usuarios por el 100% respecto a tu primer depósito en la operadora.

Se puede decir en estas Novibet opiniones que la casa de apuestas ofrece un buen bono de bienvenida para apuestas deportivas del 100% hasta $5.000 MXN.

Para recibir el bono debes ser residente de México, tener 18 años y que tu primer depósito sea de al menos $200 MXN hasta $5.000 MXN. Recuerda que el bono está disponible para apostar, pero no puede ser retirado hasta que se cumplan entre otras condiciones, un rollover de 5X.

Para poder utilizar el bono de Novibet y liberarlo, tus apuestas deben tener un momio mínimo de 1.50 y ser resueltas dentro del límite de tiempo de los requisitos de rollover.

Ten presente que para este fin no están habilitadas las apuestas de mercados asiáticos, las apuestas en vivo directo, o los mercados ‘Empate No Acción / Local No Acción / Visitante No Acción’, entre otras.

Recuerda consultar los términos y condiciones del bono de bienvenida, y si es necesario contacta con el departamento de atención al cliente.

Bono de bienvenida para casino en vivo

Si lo que prefieres es jugar en casino o casino en vivo, en las Novibet opiniones te contamos que con tu registro puedes acceder a un bono de bienvenida por hasta $4.000 MXN.

Si no lo has hecho, realiza tu primer depósito en la casa de apuestas y luego acepta el dinero del bono para utilizar cualquiera de los juegos de Casino en la operadora.

Para recibir el bono, tu primer depósito debe ser de mínimo $200 o más. El bono máximo que se puede obtener es de $4,000 MXN ydebes apostarlo 35 veces (35X) antes de poder retirar las ganancias generadas.

Más promociones en Novibet

Tomada de novibet.mx

Una característica que ayuda a que mejoren las calificaciones en estas Novibet opiniones es que la casa de apuestas cuenta con más de 12 promociones que puedes aprovechar al ingresar a la plataforma con tu usuario y contraseña.

Además del bono de bienvenida, encuentra promociones como el ‘Early Over’, ‘Pago Anticipado’, ‘Acelerador de Parlay’ o ‘Super Apuesta’, entre otras.

Es bueno considerar previamente revisar los términos y condiciones de cada una de estas promociones para que puedas aprovechar al máximo de cada una de ellas, y así logres maximizar tus ganancias y minimizar tus pérdidas en las apuestas deportivas.

Métodos de pago Novibet México

Existen hasta 10 métodos diferentes que te ofrece la operadora para realizar depósitos que te permitan tener saldo en tu cuenta. Esta variedad de opciones favorecen a la operadora en nuestras Novibeet opiniones.

Realiza depósitos en la casa de apuestas con tu tarjeta de crédito, débito o prepago desde los $50 MXN y máximo $30.000 MXN.

También puedes utilizar SPEI para recargar tu cuenta con depósitos mínimos de $15 MXN y máximos de hasta $300.000 MXN. O hazlo también mediante un depósito bancario desde los $100 MXN como mínimo y hasta los $18.000 MXN.

Si prefieres utilizar los depósitos para pago en efectivo, tienes un límite de mínimo $100 MXN hasta los $18.000 MXN.

Otros de los métodos de pago son los pagos con tarjetas pre pago o billeteras electrónicas. Con Paysafe realiza depósitos de mínimo $100 MXN hasta los $18.000 MXN. Entre tanto, con Neteller, Skrill y Skrill 1-Tap los montos para este tipo de depósitos son entre $100 MXN hasta los $30.000 MXN.

Otra opción es la acreditación de una recarga utilizando las tiendas Oxxo. Estas se hacen efectivas en hasta 48 horas. Podrás hacer este tipo de recargas por mínimo $100 MXN y máximo hasta 30,000 MXN. Si utilizas Oxxo Pay podrás recargar hasta $40.000 MXN.

Retira tus ganancias en Novibet

Para realizar los retiros de tus ganancias obtenidas en la casa de apuestas debes ingresar a la plataforma con tu usuario y contraseña. Uno de los requisitos para poder retirar tus ganancias es que primero apuestes la totalidad del monto depositado previamente.

Una vez cumplidos estos requisitos, se activará la opción de retiro, para lo cual debes realizar los siguientes pasos:

Solicita tu retiro en Novibet al iniciar sesión en el sitio web de la operadora. Dirígete a la zona superior derecha de la página y haz clic en el apartado ‘Depósitos’. Se te mostrará en pantalla las opciones de depósitos disponibles. Busca en la barra de opciones ubicada en la parte superior de la pantalla la opción ‘Retiro’.

Arriba del botón de SPEI podrás ver una línea de texto que te recuerda que debes realizar tu retiro utilizando el mismo método con el que realizaste el depósito Novibet. Al hacer clic en la opción en pantalla podrás ingresar la cantidad de dinero con la que quieres realizar tu retiro. Ingresa la contraseña de tu cuenta.

Antes de completar correctamente un retiro, tu cuenta debe estar verificada con los documentos requeridos por la plataforma. Recuerda que el destino de los fondos que retiras debe estar a tu nombre propio.

Preguntas frecuentes sobre Novibet

¿Existe una app de novibet?

Si. Puedes descargarla en tu dispositivo iOS o Android. Si las especificaciones de la app no las soporta tu actual celular, usa el navegador web.

Servicio al cliente Novibet

Tienes muchas opciones de contacto en Novibet. correo electrónico, chat en vivo, el apartado de preguntas frecuentes de la página web. Incluso por Telegram, Messenger, redes sociales y más.

Registro y Proceso de Verificación en Novibet

Ingresa a la página web o app y selecciona el apartado ‘Regístrate’. Completa el formulario y verifica tu cuenta para completar el proceso correctamente.

¿Cómo funciona el cash out en Novibet México?

Esta opción te permite cerrar tu apuesta en cualquier momento del evento. Con esta función puedes asegurar tus ganancias o reducir tus pérdidas. El cash out está disponible para apuestas simples, de sistema y parlays, con 3 modos adicionales de Cash Out (Cerrar Apuesta): Αutocierre, Cierre parcial y Limitación de pérdidas.

¿Es facil apostar en Novibet?

Si, la casa de apuestas te ofrece una interfaz sencilla de usar tanto en página web como en la aplicación.