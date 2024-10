¿Cómo registrarse en Novibet? Guía actualizada

registrarse en Novibet le abrirá las puertas a promociones, bonos de bienvenida y otros beneficios a los nuevos usuarios para aprovechar los mercados de apuestas en más de 30 deportes y además todas las opciones de juegos de casino y casino en vivo que te ofrece la plataforma. Te explicamos de manera completa lo que necesitas saber para crear una nueva cuenta en la operadora.

Todos los pasos para registrarse en Novibet

El proceso de registro en la operadora es sencillo. Por eso, en Novibet registrarse te permite acceder a toda la plataforma para que puedas apostar en deportes y en juegos de casino al instante. Solo debes completar los pasos a continuación:

Ingresa a la página web oficial de Novibet

Haz clic en el botón registrarse del banner o e la parte superior derecha

Completa los campos del formulario de registro

Termina haciendo clic en ‘Abrir cuenta’ Completa la verificación KYC Sube los documentos solicitados (foto del documento y comprobante de domicilio)

¿Hay un bono de bienvenida Novibet?

En Novibet registrarse da acceso a un bono de bienvenida para deportes o para casino. El bono que te ofrece la operadora es del 100% respecto a tu primer depósito y por supuesto existen términos y condiciones que debes cumplir para liberarlo. A continuación te explicamos los detalles de cada uno de los bonos de bienvenida:

Bono de bienvenida para deportes

Para todos los nuevos usuarios, o incluso para los usuarios registrados y que no hayan completado su primer depósito, la casa de apuestas ofrece un bono de bienvenida para apuestas deportivas del 100% hasta $4.000 MXN.

Para recibir el bono debes ser residente de México, tener 18 años y que tu primer depósito sea de al menos $200 MXN. Recuerda que el bono está disponible para apostar, pero no puede ser retirado hasta que se cumplan entre otras condiciones, un rollover de 5X.

Es decir, además de lograr en Novibet registrarse, para liberar el bono debes tener apuestas resueltas (apuestas simples o parlays, pero no apuestas de sistema) por un valor mínimo de cinco veces el monto de tu depósito y tu bono.

Por último, las apuestas deben tener un momio mínimo de 1.50 y ser resueltas dentro del límite de tiempo de los requisitos de rollover del bono. Pero no están habilitadas para este fin las apuestas de mercados asiáticos , tampoco las apuestas en directo, los mercados ‘Empate No Acción / Local No Acción / Visitante No Acción’, o las apuestas de fútbol australiano, golf, o entretenimiento.

No utilices tampoco las apuestas especiales y apuestas a largo plazo. Impiden la liberación del bono las apuestas que se han cobrado con ‘Cierre de Apuesta’, las que pertenecen a mercados con la indicación ‘Super Apuesta (SA)’ o con momios mejorados y supermomios. Tampoco cuentan para el rollover las apuestas canceladas o apuestas en partidos aplazados.

Te recomendamos siempre consultar los términos y condiciones de este tipo de ofertas, y si tienes dudas puedes consultar al departamento de atención al cliente.

Bono de bienvenida para casino en vivo

Si lo que se busca es jugar en casino o casino en vivo, en Novibet registrarse también permite acceder a un bono de bienvenida para este tipo de actividades por hasta $6.000 MXN.

Luego de crear tu cuenta, completa tu primer depósito en la casa de apuestas, tras lo cual se te pedirá que aceptes el dinero del bono. Una vez recibido, podrás utilizar cualquiera de los juegos de Casino Novibet.

Recuerda que si retiras dinero antes de alcanzar los requisitos mínimos de juego, se anularán todas tus bonificaciones y ganancias. Por eso es importante saber que para recibir el bono de bienvenida para casino del 100% tu primer depósito debe ser de mínimo $50 o más. El bono máximo que se puede obtener es de $6,000 MXN.

Además, debes apostar 35 veces (35X) los fondos del bono junto con el de tu primer depósito. El dinero del bono solo se puede utilizar en los juegos del casino.Recuerda revisar los términos y condiciones de esta promoción para que sepas cuáles juegos te sirven para liberar el bono.

¿Existe algún código promocional Novibet?

Al momento de completar el proceso de crear una cuenta nueva, en Novibet registrarse le da a los usuarios la opción de incluir un código promocional, con el cual podrás acceder a los bonos de bienvenida para deportes o casino, y así maximizar tus saldos y ganancias en la casa de apuestas.

El código promocional Novibet estará disponible pronto para todos los nuevos usuarios que se registren en México. ¡Mantente atento para no perder esta oportunidad!

¿Cómo puedo retirar el dinero?

Novibet te ofrece la opción de realizar un retiro inmediato utilizando la plataforma de Skrill. Sin embargo, debes saber que los retiros de tus ganancias los debes realizar utilizando el mismo método en el que realizaste el depósito.

Es decir, si el depósito se realizó mediante tarjeta, deberás retirar dinero a la misma tarjeta. O si tu depósito lo realizaste mediante una transferencia bancaria, el retiro debe completarse de la misma manera.

También, si usaste una billetera electrónica para hacer el depósito, para completar el proceso de retirar las ganancias en Novibet debes hacerlo a la misma billetera electrónica (billetera Viva/Paysafe, cuenta Neteller o Skrill).

En Novibet registarse le da la opción a los usuarios de apostar en deportes o juegos de casino y casino en vivo, con lo que pueden generar ganancias que pueden ser retiradas sin ningún tipo de cobro de comisión.

Pero antes de completar un retiro, el usuario debe haber apostado el monto total del depósito. Usualmente, tu retiro quedará completado en las siguientes 24 horas hábiles.

Preguntas frecuentes sobre registrarse en Novibet

¿Qué necesito para registrarme en Novibet

En Novibet registrarse requiere que seas mayor de 18 años y ser residente de México. Además de completar el formulario de registro y verificación de tu cuenta.

¿Cómo verifico mi cuenta Novibet?

En Novibet registrarse es un proceso que necesita ser verificado mediante el proceso KYC, en el que debes proveer el número de RFC, la CURP, Identidad étnica, puesto de trabajo, dirección y deberás subir a la plataforma una fotografía de tu credencial de elector o pasaporte y la fotografía de un comprobante de domicilio reciente, tales como un estado de cuenta bancario, agua, gas, luz o teléfono), que no sea mayor a 3 meses.

¿Cuáles son las opciones de contacto con servicio al cliente?

Te puedes poner en contacto con Novibet a través del chat en vivo, correo electrónico, vía telefónica, messenger, Telegram, Viber y Skype.