En el día de mañana Vasyl Lomachenko regresa al ring tras más de un año de su última presentación tras perder frente a Teófimo López. Por otra parte, a minutos de enfrentar a Richard Commey, el ucraniano lanzó un punzante dardo a Floyd Mayweather y Gervonta Davis al decir que son ellos los que no quieren subir a un ring a enfrentarlo.

Hasta su polémica derrota ante el nacido en Brooklyn, no había dudas de que el oro olímpico en Beijín 2008 y Londres 2012 era el número uno libra por libra de la actualidad. Su técnica, estilo de pelea y los rivales que tuvo lo llevaron a ser el indiscutido, a pesar de que Canelo Álvarez decía que para él era el mejor a pesar de la crítica diga lo contrario.

Sin embargo, tras su choque ante Teófimo López, Vasyl Lomachenko no había tenido grandes combates en ligeros porque él trabaja con Top Rank. A pesar de haber perdido ante el estadounidense, el ucraniano tenía grandes peleas para realizar ya que hay hombres como Ryan Garcia, Devin Haney, Jorge Linares y Gervonta Davis, que viene de vencer a Isaac Cruz.

Por otra parte, a horas de chocar con Richard Commey, el peleador de Europa del este fue consultado si le gustaría enfrentar a The Tank y expuso al estadounidense y a Money por esquivarlo. “Yo siempre dije que estoy abierto para la pelea, pero ya saben, políticas del boxeo. Floyd Mayweather dijo muchas veces ‘nosotros tenemos nuestro camino y olvídense de nosotros, estamos haciendo dinero’. Ellos solamente pelean en Showtime y con boxeadores a quienes creen que pueden (vencer)”, expresó el excampeón del mundo ligero.

Vasyl Lomachenko habló de la derrota de Teófimo López

El excampeón del mundo fue consultado si alegró con la derrota de Teófimo López y dijo que no ya que él sabe lo que es perder. “No, no. No es una pregunta correcta. No estoy feliz porque entiendo que es lo que él está sintiendo debido a que yo estuve en la misma situación cuando perdí”, expresó Vasyl Lomachenko.