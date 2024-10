Jake Paul no dudó a la hora de elegir a los mejores boxeadores de todos los tiempos.

La discusión por determinar quien es el mejor boxeador de la historia da lugar a las opiniones de todos y por supuesto que todas merecen ser escuchadas, más si se trata de alguien que conoce muy bien el mundo de este deporte. En el caso particular de Jake Paul , la celebridad estadounidense devenida hace un buen tiempo en pugilista, enfrentará a Mike Tyson dentro de muy poco y por eso se animó a dar su lista de los protagonistas más destacados de todos los tiempos cerca de una fecha tan importante en su vida.

El combate entre la leyenda y el youtuber será el próximo viernes 15 de noviembre y allí se podrá ver en acción a alguien que ha hecho del boxeo un deporte histórico contra otro que viene subiendo escalones a paso firme con peleas más que destacadas. Para este combate reina la expectativa por ver si Iron Mike podrá demostrar por qué es uno de los mejores de toda la historia o si Paul da un golpe de escena que sería legendario, sin importar que Tyson ya tenga 58 años.

En ese contexto, palpitando lo que será la pelea que tendrá en apenas unos días, Paul se metió en la discusión por elegir al mejor boxeador de la historia y no dudó en sus candidatos, aunque prefirió no seleccionar a uno solo por encima del resto. “Se me hace imposible decir un orden, pero sin dudas que en mi lista están Mike Tyson, Muhammad Ali, Floyd Mayweather y Marvin Hagler. Todos ellos son leyendas y merecen ser reconocidos como tal”, dijo Paul en diálogo con DAZN.

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán el próximo 15 de noviembre en el marco de una nueva exhibición. (GETTY IMAGES)

Claro que los nombres propios hablan por si solos y que alguno encabece la lista sería solamente por un juicio personal y objetivo, que es de lo que se nutren estos debates. Lo que está claro es que, cada uno de los boxeadores que nombró Paul, se han encargado de inmortalizar su nombre en el deporte y por eso serán los elegidos cada vez que surja el tema.

¿Cuándo y dónde pelean Mike Tyson vs. Jake Paul?

Como se dijo, el combate se desarrollará el próximo viernes 15 de noviembre. La sede será el AT&T Stadium, lugar en el que son locales los Dallas Cowboys de la NFL, por lo que se espera una asistencia histórica por parte de los espectadores que dirán presentes. La pelea será transmitida por Netflix y se espera que comience alrededor de las 20:00hs del Centro de México.

