Sobre finales de 2022, el invicto Edgar Berlanga tomó la decisión de desvincularse de Top Rank en buenos términos, tal vez sintiendo que la promotora no había logrado conseguir para él los combates que puedan llevar a posicionarlo realmente en la élite del boxeo y no solo como una promesa futura.

El año pasado, el boricua realizó dos peleas que terminó ganando en decisión unánime, ante Steve Rolls y Roamer Angulo, ambas en la división de peso súper mediano. Y para este 2023 se plantea objetivos mucho más ambiciosos que detalló al decir cuáles espera que sean sus próximas tres peleas.

"Quisiera que mi próxima pelea sea ante un tipo como John Ryder, aunque soy consciente que peleará contra Canelo. También podría ser con Gary O'Sullivan. Luego quisiera seguir adelante y poder pelear con Canelo, aunque posiblemente antes debería pelear con un tipo como Jaime Munguia", expresó en diálogo con DAZN.

Sobre su desvinculación de Top Rank y las primeras ofertas que ha recibido, entre ellas por parte de Oscar De La Hoya y Golden Boy, Berlanga señaló: “Siento que en este momento estoy en una situación en la que quiero probarme a mí mismo. Top Rank me dio opciones que no me gustaron. Queríamos pelear contra tipos como John Ryder. Su equipo lo quería. Yo lo queria. Simplemente no sucedió".

Y agregó: "Quiero demostrarme a mí mismo que soy el mejor en las 168 libras. Obviamente, es dar un paso más grande con ese tipo de oponentes. Canelo es la pelea que todos quieren. La gente puede decir 'Berlanga no está listo'. Para mí, eso es solo lo que hablan los críticos. Al final del día, un luchador tiene que creer en sí mismo".