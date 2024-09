Edgar Berlanga revela la importante promesa que le hizo Canelo Álvarez

La pelea que tuvieron el pasado sábado 14 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas Canelo Álvarez y Edgar Berlanga dejó mucha tela para cortar. En primera medida porque el tapatío volvió a confirmar por qué parece difícil encontrarle rival en la división de las 168 libras y en segundo lugar porque el puertorriqueño se ganó un respeto en el mundo del boxeo que parecía improbable previo a la velada. Esto último al punto de llevarse una promesa de Saúl que el boricua guardará por siempre.

Una vez cumplidos los 12 asaltos pautados en el enfrentamiento que tuvieron, Álvarez y Berlanga se saludaron muy afectuosamente y se dedicaron palabras cariñosas en las que Edgar mostró mucho respeto hacia Canelo y Saúl una gran cordialidad y amabilidad para con el puertorriqueño que le dio un gran combate.

Así, Berlanga se encargó de asegurar que Canelo Álvarez le prometió que él sería la próxima estrella del boxeo y que debía seguir trabajando duro para conseguirlo, ya que lo había sorprendido por la dificultad que le había presentado dentro del cuadrilátero.

La promesa que Edgar Berlanga asegura que le hizo Canelo Álvarez

“Canelo me decía que voy a ser campeón mundial y que seré un superestrella. Me estaba echando flores. Y su mamá y su familia me vieron después de la pelea y también me dijeron que voy a ser un superestrella y que seré la cara del boxeo después de esto”, empezó diciendo Berlanga en Sway’s Universe.

Canelo Álvarez superó a Edgar Berlanga, pero le dejó un gran mensaje de cara al futuro. (GETTY IMAGES)

Y además, agregó: “Ustedes saben que lo mismo le pasó a él (Canelo) con Floyd (Mayweather). Él peleó con Floyd en una etapa muy temprana de su carrera y, después de ahí, se disparó. Yo me siento igual. Estoy emocionado de haber tenido la experiencia de estar a ese nivel y haberlo manejado todo tan bien, las luces, las cámaras, los abucheos. Estuve enfrente de 20.000 personas que no hacían más que abuchearme y me sentí cómodo ahí”.

Lo que sigue para Berlanga es intrigante, ya que en su radar aparece Jaime Munguía como posible rival. Un combate entre estos dos sería más que interesante debido a que se trata de dos aspirantes concretos a los títulos de Canelo, aunque es cierto que ambos parecen un escalón por debajo del tapatío. Aún así, sería un verdadero espectáculo verlos en acción y todo parece indicar que la pelea podría tomar forma para el año 2025.