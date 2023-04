El boxeador mexicano, Canelo Álvarez, ya palpita su pelea frente al británico John Ryder, el próximo 6 de mayo, en Estadio Akron. En una charla distendida con Chicharito Hernández, en el Twitch de El Olímpico, el tapatío se rerfirió al talento que hay tanto en futbol como en boxeo, aunque luego después no todos logran exprimirlo.

"Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que con puro talento puedes llegar, pero quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá", reflexionó Canelo Álvarez.

El supercampeón de peso mediano insistió con que "hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí". Esto, debido a que "si no viene de la mano con una mentalidad fuerte, estás fuera. Puedes tener todo, pero si no tienes mentalidad fuerte todo conlleva a algo que te arropa buenas, malas, caídas y si no sabes manejarlo, pues te chingas”, afirmó.

Canelo destacó que ha conocido muchos países y en cada uno de ellos encuentra mexicanoscon mucho talento: “Si ves la historia en el deporte, los mexicanos tienen talento. Y en otros países que salen igual adelante. Hay muchos mexicanos y paisanos chingones. A cualquier país que vas hay paisanos”, detalló.