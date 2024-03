El depósito y apuesta mínima es de $100 MXN.



La oferta del bono debe solicitarse dentro de los 30 días posteriores al registro de la nueva cuenta.



No cuenta como depósito para activar el bono las que se realicen a través de Astropay Card, Baz y CoDi.



Las apuestas para liberar el bono deben incluir, al menos, un evento con una cuota de 1.50 o más.



Si la cuenta del usuario permanece inactiva por un periodo de 90 días seguidos, se pierde el dinero del bono.



Para activar el bono no se requiere de ningún tipo de código especial. Solo basta con el depósito mínimo.



Las apuestas cerradas totalmente, las apuestas a juegos instantáneos, las apuestas a productos de juego, apuestas realizadas con bonos de apuestas, apuestas anuladas o las apuestas en vivo determinadas como empate no cuentan para liberar la bonificación de bienvenida.

El depósito y apuesta mínima es de $200 MXN



No contribuye a los requisitos del bono las apuestas a ruleta que cubran el 67% o más de las casillas del tablero.



Una vez queden activados los giros gratis, se cuenta con siete días para utilizarlos.



Los giros gratis pueden ser usados en los siguientes juegos: Age of the Gods: God of Storms II, Age of the Gods: Book of Oracle, Big Circus, Blue Wizard Megaways, Football Cash Collect y Legacy of the Tiger.



No hay ningún requisito de apuesta vinculado a los giros gratis y cualquier ganancia acumulada puede retirarse en todo momento.



El importe de apuesta asociado a los giros gratis es de $2 MXN por giro.