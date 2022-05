El haber subido a las 175 libras por segunda vez en su carrera, ahora inmediatamente después de haberse coronado como campeón mundial indiscutible de peso súper mediano, podría costarle demasiado caro a Saúl El Canelo Álvarez. Esto no solo tiene que ver con el hecho de haber sufrido su segunda derrota como profesional, primera desde 2013, sino además con que corre serio riesgo de ser desbancado como el mejor peleador del mundo.

Cuando se piensa en el ranking de los mejores peleadores libra por libra, aunque hay muchos, normalmente se hace referencia al que elabora el panel de expertos de la reconocida revista The Ring, que desde hace años tiene al mexicano afianzado en el primer lugar. Pero como dijimos, el lunes podría traer sorpresas en este aspecto.

La pregunta entonces pasa por quién podría desbancar al Canelo de ese primer lugar y se hace imposible, por lo reciente de su última pelea, no pensar en Errol Spence, que si bien actualmente ocupa la cuarta posición, viene de hacer mucho ruido venciendo con gran amplitud a Yordenis Ugas y unificando tres de los cuatro cinturones de peso wélter.

El otro campeón mundial que tienen las 147 libras es Terence Crawford, que ya dio el visto bueno para pelear por el indiscutible ante Spence y que actualmente se ubica en la tercera posición. Segundo, por detrás de Canelo, se encuentra Oleksandr Usyk, quien tras coronarse campeón mundial indiscutible de peso crucero subió al peso pesado y viene de arrebatarla a Anthony Joshua, con quien ya tiene pactada la revancha, los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB.

¿Qué pasará con Dmitry Bivol en el ranking libra por libra?

Hasta hoy en día, Dmitry Bivol no forma parte del ranking de los 10 mejores boxeadores libra por libra de la actualidad que elabora la revista The Ring, pero indudablemente deberá aparecer en él a partir del lunes. El Hecho de haber retenido su título mundial, de haber estirado su récord profesional a 20 victorias sin empates ni derrotas, haciéndolo nada menos que ante quien hoy es considerado el mejor del mundo, necesariamente debe hacerlo no solo ingresar sino ubicarse entre los cinco primeros puestos. Veremos.