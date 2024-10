El legendario boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez compartió su opinión sobre la reciente pelea entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev. El combate, que tuvo lugar el pasado 12 de octubre en Riad, Arabia Saudita, terminó con Beterbiev obteniendo una victoria por decisión mayoritaria y consiguiendo el título unificado e indiscutido de los semipesados. El excampeón comparó esta pelea con la que Bivol tuvo ante Canelo Álvarez y dejó un punto de vista interesante.

“Fue un combate de muchísimo más peligro para Bivol este, que incluso el que tuvo frente a Canelo Álvarez. Te puede superar técnicamente, te puede noquear, por supuesto, pero te puede superar técnicamente (Canelo). Pero por ahí ya no corres tanto peligro como tener a Beterbiev delante. Es un hombre que te liquida. O sea, no es por nada, no es casualidad que tenga el récord que tiene”, empezó diciendo Maravilla en su canal de Youtube.

Y además, agregó: “Vimos una postura muy marcada, muy marcada, un hombre de ataque que intenta golpear y que intenta noquear en cada combinación, Beterbiev. Con cada combinación, sabemos que lastima, sabemos que noquea, sabemos que puede liquidar”.

“Y Bivol, con un estilo defensivo amparado en los desplazamientos y el traslado. Y amparado, sobre todo, en inteligencia defensiva. Tuvo que desarrollar más que nunca su defensa”, añadió.

El análisis completo de Maravilla Martínez sobre la pelea entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev

Maravilla tendrá su propio regreso al ring. El 19 de diciembre, se enfrentará a Pablo Migliore en una pelea de boxeo en el Estadio José Amalfitani, en un evento organizado por streamers. Los argentinos están ansiosos por ver a su ídolo en acción una vez más.

