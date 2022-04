Este sábado 16 de abril, en el AT&T Stadium de Arlington, Errol Spence estará haciendo su regreso a los cuadriláteros tras una muy larga inactividad que se extiende desde que en diciembre de 2020 derrotó a Danny García en decisión unánime. Lo hará para unificar títulos mundiales en la división de peso wélter ante Yordenis Ugas, quien en agosto del año pasado viene de retirar nada menos que a Manny Pacquiao.

Esa pelea ante el filipino tendría que haber sido para el propio Spence, pero este debió bajarse semanas antes de la fecha pactada luego de sufrir un desprendimiento de retina que lo llevó a ser operado de urgencia, permitiéndole al cubano ocupar su lugar. Plenamente recuperado, el estadounidense confía en que su regreso será con victoria y en salir del AT&T Stadium con tres de los grandes cinturones de campeón mundial.

"Estoy listo para pelear. Estoy listo para realizar una gran actuación frente a la multitud de mi ciudad natal. Es comer o ser comido. Eso es todo lo que será el sábado por la noche. Comer o ser comido. Por supuesto que voy a ganar. Pero voy por el nocaut", anunció el dueño de los títulos mundiales del CMB y la FIB en las 147 libras.

Y agregó: "Se a lo que me refiero cuando digo que voy por el nocaut. No hay nada que explicar. Se al cien por ciento que voy a quedarme con la victoria, pero definitivamente quiero noquearlo. Voy a pelear contra Ugas como he estado peleando contra todos los demás. Es un muy buen luchador. Él entrena duro. Viene de un entorno cubano y es muy dedicado. Pero siento que estoy cien por ciento dedicado y en peleas anteriores, no he estado tan concentrado como ahora”.

¿Cuánto tiempo lleva Errol Spence sin ganar por nocaut?

Prometer una victoria por nocaut podría no sonar arriesgado en boca de Canelo Álvarez, Tyson Fury o Naoya Inoue. Cuando lo hace Errol Spence, hay más reparos. Y es que el estadounidense no logra una victoria por nocaut desde que despachó en el primer asalto a Carlos Ocampo Manriquez en junio de 2018. Desde entonces, si bien no ha peleado todo lo que hubiese querido, acumula tres peleas ganadas en decisión: ante Mikey Garcia, Shawn Porter y Danny García.