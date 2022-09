El mundo boxístico estará paralizado este sábado 17 de septiembre. Y es que, después de tanta espera, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin volverán a verse las caras arriba de un ring. Las amenazas quedaron atrás: la trilogía finalmente tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos...

El mexicano se subirá al cuadrilátero después de haber caído contra Dmitry Bivol y el kazajo hará lo propio tras vencer, sin mayores complicaciones, a Ryota Murata. Más allá de las estadísticas mencionadas, las casas de apuestas tienen un favorito para el combate del fin de semana. ¡Es hora de entrarle!

GANADOR DE LA PELEA MOMIO DE BET365 Canelo Álvarez 1.16 Gennady Golovkin 5.25

En los momios presentados por Bet365 parece pesar, y mucho, el resultado de las dos primeras peleas entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Cabe resaltar que, en dichas oportunidades, el tapatío nunca cayó: fue empate por puntos la primera vez y victoria azteca por decisión de los jueces en la revancha.

OTRAS APUESTAS MOMIO DE BET365 Victoria de Canelo Álvarez por KO 2.60 Victoria de Gennady Golovkin por KO 9.50 Igualdad o empate técnico 19.00

En plática con TUDN, previo a la pelea de este sábado 17 de septiembre, el kazajo se refirió a lo que siente viendo a su rival como el claro favorito en las apuestas deportivas: "Eso no depende de mí. Entonces no es algo que me preocupa. No me importa". El clima está tenso y el ring será testigo de una lucha sin igual.

