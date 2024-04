Se viene el combate del año, duelo de mexicanos, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez vs. Jaime Munguía.

Después de más de cincuenta años, dos boxeadores mexicanos se enfrentan en un combate por el título de peso supermediado, dónde Saúl Álvarez es el monarca indiscutido. Enfrente está, Jaime Munguía, el retador, que viene invicto y va por su tercer corona mundial.

Este, tal vez, sea uno de los combates más pacífico de los últimos años. No hay una rivalidad marcada entre Munguía y Canelo, pero ambos van por la victoria. El retador platicó con la prensa en la previa y destacó la importancia de esta pelea, por el rival que tiene enfrente y por el nivel de espectáculo.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez va por una nueva defensa del título supermediado (Imago7)

La clave de Munguía para destronar al ‘Canelo’

Para el nacido en Tijuana, esta pelea será “grande y emocionante. Es una donde se van a ver muchos golpes y habrá mucha acción para los aficionados”, destacó Jaime Munguía, quien la describe como la más importante de su carrera.

“Canelo es un boxeador muy experimentado. Pero me siento muy bien en las 168 (libras), me siento como en casa, me va como un guante. Voy a aprovechar mi juventud y mi vigor para hacerme fuerte”, destacó Jaime Munguía. Que ve en la pelea contra Canelo, como la gran oportunidad para trascender.

Jaime Munguía llega invicto al combate y tiene la clave para vencer a Canelo (Imago7)

¿Dónde ver la pelea entre Saúl Álvarez vs. Jaime Munguía?

Este sábado 4 de mayo en el T-Mobiile de Las Vegas, hay combate mexicano. El campeón libra por libra, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se enfrenta al invicto Jaime Munguía en una pelea apasionante entre mexicanos.

La velada se podrá ver EN VIVO, en territorio mexicano, por TV abierta, a través de las señales de Canal 5, TV Azteca, Azteca 7 y Azteca 1. Por cable, se podrá seguir por ESPN y por la señal streaming de Amazon Prime.