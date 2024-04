A lo largo de su trayectoria, Israel Jiménez ha pasado por algunos clubes de la Liga MX, aunque claro está que su mayor identificación está en Tigres UANL. Sin embargo, y a varios años de su salida del conjunto felino, el defensor reveló un cruce que tuvo con Ricardo Ferretti años atrás, el cual casi termina a los golpes.

Sin lugar a dudas, el Tuca es un personaje singular, y tiene un carácter bien conocido por todos. Es por eso que más de una vez se lo ha visto muy enojado. Y quien tuvo que padecer eso fue Israel, quien tuvo un fuerte cruce con el entrenador años atrás.

El día que Israel Jiménez y Tuca Ferretti casi van a los golpes

En una entrevista con Canal 6, el defensa recordó una anécdota con Ferretti, la cual le hizo vivir un momento tenso a toda la plantilla de Tigres. “Tuve un problema con él en un partido contra América. Me saca como al minuto 40 y salgo enojado por mi desempeño en el partido”, comenzó narrando el lateral.

“Me salgo tranquilo, termina el primer tiempo y voy al vestidor, me quito mis espinilleras y mi camiseta. Cuando me siento, por mi propio enojo aviento las espinilleras, pero el vestidor del América es como de madera y sonó muy fuerte”, continuó. Y a partir de allí comenzó la bronca: “Llegó Tuca y me empieza a regañar. Yo todavía no reaccionaba, pero él siguió”.

“Me paré y le dije ‘bueno qué quieres puñetas’. Lo iba a golpear, pero me agarraron entre Juninho y Beto Acosta. El Tuca se hizo para atrás y se quedó callado, yo creo que por respeto, se hizo para atrás y todos me separaron”, continuó. Sin embargo, la cosa no terminó allí, sino que Ferretti volvió a la carga en el vestidor.

“Me tranquilicé poquito, empezó a dar la plática y al último me dice: ‘Y tú Israel si tienes algún problema el lunes lo resolvemos’, y ya me paré y le dije ‘pues de una vez’ y me le fui encima, pero otra vez me agarraron”, reveló Israel. Por suerte para ambos, la pelea no pasó a mayores, y no hubo ningún golpe.