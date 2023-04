Saúl Álvarez tiene todo listo para volver el próximo seis de mayo a pelear en México cuando enfrente a John Ryder y así defender sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otra parte, previo a su regreso frente al británico, el tapatío habló de un duro momento de salud que vivió.

El boxeador de Eddy Reynoso busca volver a ser el mejor peleador de la actualidad luego de que haya tenido un 2022 para el olvido. Primero perdió frente a Dmitry Bivol, cuando decidió subir a las 175 libras, y luego venció en una pelea apática contra Gennady Golovkin.

Por otra parte, en diálogos con Chicharito Hernández, Canelo Álvarez recordó un pésimo momento que vivió por el estres. "Si tú cree que tienes problemas con la que tienes y con lo que estás arropando y todo, tu tienes 100 (problemas) más que ellos, es es la verdad. Entre más tienes, entre más fama, dinero, más problemas tienes, más responsabilidades tienes", comenzó el Campeón del Mundo.

Y agregó: “Está bien, porque puedes enseñar muchas cosas. Cuando eres un líder porque líder enseña, el líder trata de ayudar. Me dio parálisis facial no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que traía. Los que trabajan conmigo se preocupan, porque siempre los veo como amigos, son mis amigos, son los que están ahí”. A su vez, el peleador de Guadalajara dio detalles de lo que se hablaba y sentía.

"'Tanto pinche estrés, cabrones, pues no manches. Aquí, allá, el otro'. 'No manches', dice, 'nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estrebaba'. 'No, cabrones, tengo más que ustedes, porque entre más tenga uno, aquí y allá, tiene uno más resposabilidades'. Cuando eres responsable, cuando te vale maddres, pues no, ¿qué te va a preocupar?", recordó Saúl Álvarez.