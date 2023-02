El próximo 25 de marzo, David Benavidez y Caleb Plant se enfrentarán por la eliminatoria al TÍtulo Mundial Supermediano CMB. Por otro lado, luego de que el padre del Bandera Roja haya destruido a Canelo Álvarez, el excampeón del mundo lo contradice y se rinde ante al peleador de Guadalajara.

“Yo lo considero, mis respetos, lo considero un peleador acabado. Ya se deterioró”, comentó el entrenador del excampeón del organismo Verde y Oro a Izquierdazo. Y agregó: “Al principio lo miramos con lesiones en una rodilla. Ahora en esta pelea se lesionó la mano, ahora podemos ver que Canelo empieza a disfrutar, que tiene todo el derecho porque ha sido una persona disciplinada”.

Por otro lado, a diferencia de su padre, David Benavidez considera que sería una gran pelea ante Canelo Álvarez. “Creo que esa pelea (con Canelo Álvarez) representa la más grande de la década, es la pelea que mucha gente quiere ver, no solo los fans, sino muchas leyendas del boxeo también", expresó a TUDN.

Y agregó: "Cuando suceda, será la pelea más grande del boxeo en este momento. No es una obsesión, soy el peleador que todo mundo quiere ver a Canelo enfrentar". Por último, el excampeón del mundo habló de Caleb Plant y volvió a marcar que no quiere saber nada con él.

“Todos han visto que no me gusta el tipo de persona que es Caleb Plant, habla mucho, eso me motivó mucho más a entrenar más duro para noquear”, finalizó David Benavidez sobre el rival que enfrentará en Las Vegas el próximo 25 de marzo.