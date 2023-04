El próximo sábado seis de mayo, Saúl Álvarez vuelve a presentarse en México para chocar ante John Ryder en la que realizará su segunda defensa de los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Por otra parte, la cartelera tendrá la presencia de un mexicano que pasó de pelear en la calle a un ring profesional.

En el Estadio Akron, el peleador de Eddy Reynoso regresa a su tierra para llevar adelante una de las peleas más importantes en los últimos años en suelo nacional. No es para menos, se presenta por primera vez el primer campeón del mundo unificado que tuvo México a lo largo de la historia del boxeo.

Por otra parte, la cartelera estará compuesto por una gran cantidad de peleadores mexicanos, entre los que se destaca de Gabriel Gollaz Collazo, un boxeador que pasó de pelear de la calle a un ring profesional. “La verdad que ya estaba en un punto de mi vida en el que ya no podía andar tranquilo en la calle, la verdad que el boxeo llegó, me imagino, digo yo, que justo a tiempo para salvar mi vida y para ponerle un sentido a ella, pues en el barrio me hice; de hecho, antes era un niño tranquilo, que no peleaba, no buscaba problemas, y ahí empecé a andar en la calle, y pues como dicen: andas entre lobos y a aullar te enseñas”, comentó el peleador nacional a Medio Tiempo, quien enfrentará a Steven Spark por el Título Intercontinental AMB Superligero.

Por otra parte, el peleador de Guadalajara, recordó cómo su entrenador, Joaquín Salinas lo alentó a que vaya a su gimnasio a entrenar. “Soy orgullosamente del Cerro del Cuatro, barrio bravo, ahí andaba en la calle de peleonero, y gracias a Dios me encontré con mi entrenador, Joaquín Salas, y aquí estamos de la mano hasta la fecha. Antes de ser boxeador sí jugué futbol, hice otras cosas, pero realmente fui bueno para los trancazos y el boxeo fue la opción que más se nos dio”,recordó.

Y agregó: “Me vio peleando en la calle, de hecho, un día él iba saliendo de una tienda que está a la vuelta del barrio, ahí de la casa, y me vio agarrándome a golpes, y a los pocos días me encontró y me dijo, ‘¿qué onda? ¿No quieres hacerlo con un fin?, por algo bueno’, y le dije que sí, me invitó a un gimnasio que ahí tenía él y otra persona en una azotea, y con un costal, una pera, una gobernadora, y aquí seguimos hasta el momento”.

¿Quién es Gabriel Gollaz Valenzuela?

Como decíamos, Valenzuela se presentará en la cartelera de Canelo Álvarez vs. John Ryder para enfrentar al autraliano Steve Spark por el Título Intercontinental AMB Superligero. El mexicano ostenta un récord de 26 peleas gandas, 18 por KO, tres derrotas, una por la vía rápida, y un empate. Cabe destacar que en su primera pelea en los Estados Unidos perdió ante Montana Love por puntos en decisión unánime.