En el 2019 y 2020, Vaquero Navarrete fue una de las grandes sensaciones que tuvo el boxeo mexicano con sus enormes defensas en el peso supergallo. Por otro lado, a días de chocar con Eduardo Baez, el peleador de Ciudad de México confesó que estuvo muy cerca de retirarse por el conflicto que tuvo con Zanfer Promotion.

Sin duda, el estrellato de Navarrete fue una grata sorpresa debido a que es un peleador que va al frente y no para de lanzar golpes. A su vez, en las 122 libras logró cinco defensas exitosas entre las que se destaca su victoria por la vía rápida Jeo Santísima, en la noche en la que Tyson Fury noqueó a Deontay Wilder.

Por otro lado, desde su arribo a las 126 libras, Emanuel Navarrete logró ser ser nuevamente campeón del mundo, pero su conflicto con su expromotora, Zander Promotion, lo llevaron a pensar en el retiro. “Incluso yo opté por dejar el título y despedirme del boxeo definitivamente. No quería pelear así… si luego cuando peleas con ganas es difícil, imagínate sin ganas. Dije ‘no tiene caso’”, comentó en diálogos con Un Round Más.

A su vez, en la misma charla recordó que iba a pelear contra Nova, pero le molestó la paga que le habían ofrecido debido a que era menor a la de su anterior combate. “Pensé que me iban a tratar bien para que quedara contento y me callara. Pero era menos de lo que había ganado y dices ‘¿qué onda?’. Les dije que eso es una vergüenza, está la bronca para que me tengan contento y no”, añadió.

Finalmente, el Vaquero Navarrete llegó a un acuerdo con Top Rank por tres años y su bolsa subió significativamente. “Ahora con Top Rank firmamos tres años desde la primera oferta que me hicieron. Subió un 30-40 por ciento (la paga)", finalizó el mexicano.