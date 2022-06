La derrota de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol, el pasado 7 de mayo, aún trae repercusiones que en parte explican la sorpresa que generó aquel resultado. Al margen de las críticas hacia Canelo, más curioso aún es el cruce verbal entre Eddie Hearn y Óscar de la Hoya.

El exboxeador mexicano, uno de los más emblemáticos en la historia del país, criticó a Eddie Hearn por arreglar la pelea entre Canelo y Bivol. La respuesta del promotor británico no tardó en llegar. En diálogo con Boxing Social, Hearn replicó: "Es lindo que hable de mí. Siento que solo se está quejando de que vencieron a Canelo. Lo que debe entender es que Saúl toma sus propias decisiones”.

Canelo Álvarez perdió ante Bivol por una triple tarjeta de 115-113, pero Hearn, presidente de Matchroom Boxing, cargó duro contra Oscar de la Hoya, recordándole el combate que pactó años atrás: "Que no se le olvide que él puso a Canelo contra Floyd (Mayweather) cuando tenía como 12 años".

Hearn ironizó con la juventud de Canelo al momento de enfrentar a Mayweather, en una pelea que para él resultó muy riesgosa. El boxeador estadounidense obtuvo el triunfo por decisión mayoritaria en septiembre de 2013. Justamente, aquella era la última derrota de Canelo, antes de caer ante Bivol.

Para De la Hoya no fue la pelea ideal

La respuesta de Hearn llegó después de que Óscar de la Hoya lo criticara por concretar la pelea ante Bivol: “Canelo tiene un promotor que no viene del mundo del boxeo. Realmente no conoce todas las piezas del juego. Hizo que lo derrotaran. No era la manera de hacer las cosas”, aseguró el icónico peleador mexicano.