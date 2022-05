¿Por quién apostará Gilberto Ramírez este sábado 7 de mayo? El invicto mexicano que mejor posicionado tiene Golden Boy Promotions en la división de peso semipesado ya pidió la oportunidad de enfrentar al ganador de la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Dmitry Bivol, en la que el ruso pondrá en juego su título mundial de la AMB en las 175 libras.

Si realmente quiere ese combate, El Zurdo tal vez debería esperar que el ganador sea Bivol, pues en reiteradas ocasiones Canelo ha repetido que no tiene deseos de enfrentarse a otro boxeador mexicano, siempre que esto no tenga algunos de los cinturones que quiera conquistar. Claro que si se piensa en la magnitud del evento, que gane el tapatío y convencerlo de cambiar de opinión representaría un evento mucho más atractivo y una paga mucho mayor para el de Sinaloa.

Pensando en los problemas que cualquiera de los dos boxeadores podría darle arriba del cuadrilátero, Gilberto Ramírez no parece tener demasiadas preocupaciones, pues se considera capaz de derrotarlos a los dos. “Pase lo que pase, estaré listo para el ganador de esa pelea. Son grandes luchadores, pero estoy listo para vencerlos a ambos", expresó en rueda de prensa.

Antes de pensar en jugarse esa carta, El Zurdo deberá hacer frente a Dominic Boesel, experimentado peleador alemán con récord profesional de 32 victorias y 2 derrotas al que se estará enfrentando una semana después del choque entre Canelo y Bivol, más precisamente el 14 de mayo en la Toyota Arena de Ontario.

Gilberto Ramírez insistió en que es el mejor hombre en las 175 libras

Sin títulos mundiales en su poder y con los grandes reflectores apuntando a otras dos peleas en la división, Canelo vs Bivol y Berterbiev vs Joe Smith, Gilberto Ramírez insistió en que es el mejor peleador en las 175 libras. “Soy el mejor del mundo y siempre tendré la ventaja, pero no puedo tomar la pelea con Boesel a la ligera. Es un profesional de toda la vida que sabe aprovechar el momento", señaló.