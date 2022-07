Errol Spence dejó intranquilos a los fanáticos del boxeo al deslizar lo que sucederá si no hay unificación con Terence Crawford este año.

Errol Spence dijo qué sucederá si no hay unificación con Crawford este año

Actualmente no hay en la división de peso wélter, de la que es campeón mundial del CMB, la AMB y la FIB, otra pelea que interese a Errol Spence que no sea la unificación ante Terence Crawford, dueño del cinturón de la OMB, para determinar quién será el monarca indiscutible.

Pareció, tras la victoria de The Truth ante Yordenis Ugas, que los caminos de los dos campeones finalmente se encontrarían, pues esa misma noche Bud se dijo dispuesto a hacer que la pelea que hace tiempo vienen reclamando los fanáticos suceda. Sin embargo, tras un rumor que señaló octubre como fecha probable para el cara a cara, ya no hubo novedades al respecto.

“Está más cerca ahora que nunca. Si no sucede ahora, nunca sucederá. Está mucho más cerca de lo que solía estar. Creo que definitivamente sucederá”, dijo Errol Spence en diálogo con FightHub TV. Por un lado, su optimismo llena de ilusión al mundo del boxeo. Por el otro, el hecho de que deslizara que si no es este año no será nunca, provoca preocupación.

Ya el mes pasado, Crawford había dicho que dependería de él y de Spence lograr que las cadenas que tienen los derechos de sus peleas se pongan de acuerdo para que el negocio sea bueno para todos y poder dar así a los fanáticos el gran evento que reclaman. Pero hasta la fecha, nada de acuerdos.

"Errol Spence tiene tres de los títulos. Tengo uno. Sería para los indiscutibles. No habría ningún otro campeón en la división. Siento que este es el momento más importante para que nosotros dos peleemos", señaló por aquel entonces Crawford. ¿Pero quién dará el paso adelante de una vez por todas?