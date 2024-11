Andrés Guardado jugó su último partido en el futbol profesional el pasado domingo 10 de noviembre , en el encuentro de Club León ante Rayados en el Gigante de Acero. Allí, el histórico centrocampista fue homenajeado y se retiró después de casi 20 años de carrera.

Atlas fue el equipo en el que Andrés Guardado nació, creció y debutó en 2005, en un juego de los Rojinegros frente a Pachuca por el Apertura 2005. Por otra parte, el ahora ex futbolista reveló que los Zorros rechazaron una oferta de un gigante europeo cuando él era joven.

Andrés Guardado contó que el Real Madrid quiso llevárselo a préstamo: “Me dicen: ‘Nos llegó esta oferta, pero no la vamos a aceptar’. Y yo me quedé sorprendido porque ellos me decían: ‘Es que te ofrecen que vayas a entrenar con el Real Madrid Castilla”, empezó relatando en una entrevista con Renata Quintanar.

“‘O sea, el segundo equipo, a veces con el primer equipo, pero no nos gusta la idea porque ya jugaste un Mundial y no queremos que seas un jugador que dispute la Segunda División, aunque sea el Real Madrid’”, agregó Andrés Guardado sobre los motivos que le dio el club para rechazar la oferta.

Andrés Guardado con su familia en su último partido con México (IMAGO)

No obstante, el histórico futbolista de la Selección Mexicana contó que él les pidió a los directivos de Atlas que aceptaran la oferta: “Denme chance, es el Real Madrid. Si me va mal me regreso, no pasa nada, es un préstamo”. De todos modos, el club terminó rechazando la propuesta.

Por último, Andrés Guardado comentó que el Real Madrid lo buscó pensando en reemplazar a Roberto Carlos a futuro en el lateral izquierdo pero, tras la oferta rechazada, el conjunto español terminó fichando a Marcelo. “Lo demás es historia”, dijo el ex futbolista.

Andrés Guardado rechazó una oferta de la Selección Mexicana

Por otro lado, Andrés Guardado reveló hace unos días que recibió una propuesta de la Selección Mexicana para sumarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre y Rafa Márquez, para que aporte su experiencia de cara al Mundial 2026. Sin embargo, el recién retirado se negó porque quiere descansar y pasar tiempo con su familia.