De cara a los cuarto de final de la CONCACAF Nations League, la Selección Mexicana tendrá un importante duelo ante Honduras. Este será el primer duelo de una serie de dos partidos para definir al clasificado: primero se jugará en suelo hondureño y luego en territorio mexicano la semana próxima.

Sin embargo, pese a la importancia del partido, el entrenador Javier Aguirre decidió ponerle paños fríos al partido para que se pueda transitar de la manera más tranquila posible. Sin dudas, un mensaje que puede servirle a sus dirigidos para transitar el desafío con menos nervios.

Así los manifestó el Vasco: “Es un partido importante, de 180 minutos, concentrados. Son 11 contra 11, no ve por qué irnos por otro camino. Más allá de decirles que es una guerra, quiero que se sientan orgullosos de estar aquí”. Y agregó: “ Será complicado, me refiero a jugar como visitante, donde no tienes el apoyo del público, no eres favorito, no estás arropado por el tuyo, por lo complicado del campo, que sucedan cosas extraordinarias “.

Además, ahondó en lo simbólico del partido: “Por historia, han sido partidos duros, en los cuales ellos nos han superado en la estadística. “Estos dos partidos tienen además un premio, el de asistir a la Final Four y la Copa Oro. Me gusta ir conociendo al equipo, a los seleccionados”, añadió.

Por último, pidió bajar las revoluciones de la serie: “Quisiera quitar el calificativo de hostil, la afición hondureña bien. No me atrevo a decir que estamos muy tranquilos, no me parece ambiente hostil“. “Somos visitantes, ellos apoyaran a su equipo y hasta ahí, somos 11 contra 11, con un árbitro de por medio, que aplicara el reglamento, no veo más allá. He salido a la calle, no he visto la hostilidad”, cerró.

¿Cuándo y dónde juega México vs. Honduras por la CONCACAF Nations League?

El duelo entre México y Honduras por la ida de los cuartos de final del torneo de selecciones de Norte y Centroamérica será este viernes a las 20:00 horas (Ciudad de México). El escenario será el Estadio General Francisco Morazán en la ciudad de San Pedro Sula.